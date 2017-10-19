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11:52 (мск), источник: Sports.kz

Дигейл не считает, что Головкина «ограбили» в поединке с Альваресом

Чемпион во второй средней весовой категории по версии IBF Джеймс Дигейл прокомменитровал бой казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

«Это был фантастический и увлекательный поединок. Многие кричали, что Головкина «ограбили», однако, я так не считаю. GGG много бил, но немногие из ударов доходили цели. «Канело» времена смотрелся хорошо, его удары были более привлекательны. Он заставлял Головкина пускать много ударов мимо. Это был один из серии боев «кому что нравится».

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Мне понравилась работа Альвареса, но не стоит жаловаться на решение судей. Головкин в течение всех 12-ти раундов оказывал на него давление, GGG выбросил огромное количество панчей, но все же это был близкий бой. Я слышал, что они собираются провести второй поединок между собой, что ж, буду следить за реваншем, — сказал Дигейл для The Ropes Boxing Radio.

Напомним, после завершившегося вничью боя Головкин — Альварес 16 сентября, стороны договариваются о реванше, который, вероятно, состоится в марте или мае будущего года.

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