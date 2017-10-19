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10:53 (мск), источник: Sports.kz

Рикки Хаттон: Жакиянов отправит Барнетта туда, где он еще никогда не был

Тренер казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) Рикки Хаттон прокомментировал предстоящий бой с североирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО), сообщает Sports.kz.

— Барнетт прогрессирует, но он еще никогда не копал так глубоко. Он талантливый боксер, но Жакиянов отправит его туда, где он еще никогда не был. Жанат доведет его до такой степени, что ему придется кусать капу!

Мы знаем, что фанаты в Белфасте будут шуметь — будет жаркая атмосфера, но то же самое было и в Толедо, что не помешало Жанату подняться с пола и победить, — сказал Хаттон в интервью Belfast Telegraph.

Бой Жакиянов — Барнетт пройдет 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF в легчайшем весе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.42, победа Жакиянова — 3.26, ничья — 26.

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