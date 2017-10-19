Евгений Вайнштейн: Пономарев мог провести бой со Спенсом. Но вмешался Top Rank
Президент промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Евгений Вайнштейн рассказал о текущих делах Константина Пономарева и Дениса Шафикова.
Президент промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Евгений Вайнштейн рассказал о текущих делах Константина Пономарева и Дениса Шафикова.
— У Константина Пономарева к 24 годам более 30 боев. Но нет ни одного известного соперника. Нет ли опасения, что парня могут «замариновать»?
— Согласен только отчасти. Костя дерется со всеми, кто согласен с ним сразиться. Из сильных — Брэд Соломон и Микаэль Зевски не имели поражений. У них было по 26 побед. Серьезные ребята. И сейчас Костя будет драться с Карлосом Окампо, но не потому что он нам нравится. Бой нужен, чтобы стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Эррол Спенс.
— Как оцените уровень Окампо? Он ближе к топам или середнякам?
— Не топовый, поскольку больших боев у него не было, но и не середняк. Хороший и сильный боксер, который спокойно поднимался по рейтингам.
— А Эррол Спенс Пономареву сейчас по зубам?
— Мы давно знаем Спенса. В прошлом году случались такая история: поступило предложение от IBF драться со Спенсом за обязательного претендента на титул. Переговоры велись через компанию Top Rank, сопромоутора Кости. Менеджер компании до нас эту информацию не довел и отказался от боя. В результате Спенс выступил в прессе в наш адрес на тему: «Кто такой этот Пономарев?» Поэтому у Кости есть определенный настрой.
Сам Спенс — хороший и сильный боксер, но «дырок» у него хватает. Он дерется как парень с улицы, поэтому уязвим. Сейчас Костя с Абелем Санчесом работают над этим. Так что шансы есть.
— Если бы вы знали о той информации, вы бы согласились на бой?
— Да.
— Сейчас Пономарев готов к титульному бою?
— Мы в этом уверены. Есть еще время для подготовки.
— В этом весе много известных боксеров. Если свести Пономарева с Лукасом Матиссе, Джоном Молиной или Крисом Алгиери, это было как минимум интересно и вполне проходимо для Константина…
— Смысл сводить? Мы идем по рейтингу IBF. И хотим титульный бой. Когда Пономарев станет чемпионом, рассмотрим и эти варианты. Наша цель — стать обязательным претендентом. Если бы на пути попались эти боксеры, мы бы дрались с ними.
— Пономарев — техничный боксер, но у него небольшой процент досрочных побед. Это напрягает?
— Мы считаем, что ему нужен нокаутирующий удар. Именно над этим ведется работа. У Кости удар сильный, но он заигрывается. Он может сделать
— Можно ли сказать, что вы намерены вывести Пономарева на титул в течение года?
— Да. Это наша цель.
— У Дениса Шафикова было три чемпионских боя. На ваш взгляд, выиграл ли он
— Мы считаем, что бой с Робертом Истером Шафиков не проиграл. Но обстановка была враждебной. Бой прошел в родном городе Истера. Полный зал чернокожих ребят. Все кричат и показывают жестами, как будут резать нам глотки. Пытались запугать.
Денис не испугался. Он пытался «допрыгнуть» до головы Истера. Три его последних соперника ростом 182−185 см. Поэтому он и решил перейти на категорию ниже. Надоело «прыгать». Тяжело дотянуться до головы.
Хотели, чтобы первый бой в этом весе Денис провел на андеркарте у Мурата Гассиева. Не получилось. Работу ведем. Сейчас Шафикова поставили 12-м в рейтинге IBF. Хотелось бы бой с
— Как оцените шансы Дениса против действующих чемпионов мира в этой весовой категории?
— Василий Ломаченко — очень сильный и талантливый боксер. Поэтому сначала мы хотим просто посмотреть на Дениса в этом весе. Этот переход был его инициативой. Сначала проведем пробный бой, а дальше — посмотрим.
— А в принципе кто в этом весе сильнейший?
— Сильнее Ломаченко никого нет. Я его хорошо знаю с любителей. Считаю, что сейчас он показывает не более 60 процентов от своего потенциала. Любому боксеру будет трудно у него выиграть.
— Сам Ломаченко встречается с Гильермо Ригондо. Как вам бой двух двукратных победителей Олимпиады?
— Мы и Ригондо хорошо знаем. На Олимпийских играх он дрался с Геной Ковалевым. В равном бою победил кубинец. Так мир узнал о Ригондо, а Гена позже довольствовался титулом чемпиона Европы. Ригондо — сильный боксер, но я считаю фаворитом Ломаченко. Ригондо старше и провел больше боев. Намучился. Ломаченко свежее и его трудно переиграть. Он прекрасно двигается. Видимо, помогли уроки танцев, которыми он занимался в молодости.