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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс: Я достаточно хорош, чтобы побить Головкина с «Канело». Так почему я должен беспокоиться о Лемье?

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) в преддверии защиты титула в бою с Давидом Лемье (38−3, 33 КО) высказался о сопернике, а также вспомнил противостояние канадца с лидером дивизиона — казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Лемье встречался с Головкиным в октябре 2015 года и проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде. Канадец потерял свой пояс IBF, который пополнил коллекцию казахстанца, владеющему ныне титулами WBA (Super), IBO и WBC.

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«Послужной список Лемье набит в Канаде. Он дрался с Головкиным и отправил в отличный нокаут Кертиса Стивенса, но Лемье никого не бился c ловкими бойцами, как я.

В среднем дивизионе есть я, «Канело», Головкин, Джейкобс и Лемье. Приятно осозновать, что четверо из них будут биться между собой. Сейчас я чемпион мира в этом весе и мне нужно пройти это большое испытание. Лемье и его команда заплатили большие деньги.

Лемье умеет мощно бить, но давайте не будем забывать, что когда он вышел на ринг, Головкин разобрался с ним как с ребенком. У него был шанс в бою с Головкиным, и мы видели, чем все это закончилось. Он недостаточно хорош, это был максимум Лемье. Головкин постоянно попадал сильными панчами, но переодически пропускал удары и от Лемье. Головкин один из тех бойцов, которые что-то типа «Ты ударишь меня дважды, а я попаду трижды, ты пробьешь один раз — я два».

Я же защищаюсь намного лучше, чем Головкин. Я знаю слабости Лемье и его сильные стороны. Моя задача — раскрыть его. С точки зрения силы, если я бью соперника, то они уже хотят, чтобы я сделал это снова. Никто не любит пропускать. Если соперник не будет отступать под моим давлением, то будет получать снова и снова. И тогда он может упасть.

В поединке с Лемье я жду справедливого решения. Я знаю, на что способен и хочу доказать это. Если он победит меня, то я пожму ему руку, — сказал Сондерс в интервью RingTV.

Ранее Сондерс отметил, что победа над Лемье продвинет его к более «крупной рыбе» — поединку с победителем реванша Головкин — «Канело».

Бой между Сондерсом и Лемье состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. Согласно регламенту, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.

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