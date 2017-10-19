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09:44 (мск), источник: Sports.kz

СМИ оценили шансы Жакиянова завоевать американскую аудиторию

Сайт Boxingscene.com прокомментировал предстоящий объединительный бой в легчайшем весе между казахстанским боксером Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО) и североирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО), который состоится 21 октября в Белфасте, сообщает Sports.kz.

«Жакиянов и Барнетт будут не просто драться за два пояса — они будут драться за право быть лучшим в своем весе. Этот объединительный бой — основа для будущего, хороший рецепт долгосрочного планирования. После того, как был нокаутирован Роман Гонсалес, телеканал HBO не отходит от инвестирования в легкие весовые категории. Любой, кто видел бой Жакиянова с Роши Уорреном в феврале, знает, что у него хорошие шансы на телевидении. Барнетт, хоть и не дрался так захватывающе, но впечатлил против Ли Хаскинса в июне. Для обоих боксеров это шанс расширить свою аудиторию и сделать ставку на большие гонорары, которых у них не было за последние несколько лет», — пишет сайт.

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В США бой Жакиянов — Барнетт покажет телеканал HBO, в Великобритании — Sky Sports. В Казахстане поединок будет транслироваться на телеканале «Qazsport».

Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.42, победа Жакиянова — 3.26, ничья — 26.

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