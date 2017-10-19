СМИ оценили шансы Жакиянова завоевать американскую аудиторию

«Жакиянов и Барнетт будут не просто драться за два пояса — они будут драться за право быть лучшим в своем весе. Этот объединительный бой — основа для будущего, хороший рецепт долгосрочного планирования. После того, как был нокаутирован Роман Гонсалес, телеканал HBO не отходит от инвестирования в легкие весовые категории. Любой, кто видел бой Жакиянова с Роши Уорреном в феврале, знает, что у него хорошие шансы на телевидении. Барнетт, хоть и не дрался так захватывающе, но впечатлил против Ли Хаскинса в июне. Для обоих боксеров это шанс расширить свою аудиторию и сделать ставку на большие гонорары, которых у них не было за последние несколько лет», — пишет сайт.