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09:43 (мск), источник: Sports.kz

Наставник «Astana Arlans» поделился новостями о новом сезоне WSB

Главный тренер «Astana Arlans» Нурлан Акурпеков ответил на вопросы Sports.kz относительно нового сезона Всемирной серии бокса (WSB).

— Что уже известно о новом сезоне WSB? Когда начнется подготовка к нему?
— Сейчас еще ничего не ясно, но, если все будет происходить как обычно, то первые общефизические сборы «Astana Arlans» проведет в январе — наряду с национальной сборной Казахстана. Возможно, это произойдет немного раньше. Сейчас о дальнейшей судьбе проекта Всемирная Серия бокса ничего толком еще неизвестно. Есть даже информация — правда, ее можно отнести пока к уровню слухов… — что, возможно, проект WSB вообще закроют. Конечно, не хотелось бы, чтобы так произошло, ведь данный проект, считаю, очень нужен для развития бокса во всем мире. Его можно считать очень хорошей ступенькой для перехода в профессионалы или отличной закалкой перед серьезными турнирами в любительском боксе. Ведь после поединков, которые продолжаются пять раундов, затем уже выступать в трех боксерам будет, конечно, физически легче.

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— Кто из боксеров сборной Казахстана сможет выступить в составе «Astana Arlans»?
— Это также станет известно намного позже, — когда мы обсудим данный вопрос с главным тренером национальной сборной Казахстана Мырзагали Айтжановым.

 — Кого мы не увидим из прошлого состава?
— Практически все, кто выступал за «Astana Arlans» в прошлом сезоне, будут в составе и в этом году. Произойдут, конечно, минимальные изменения: кто-то, как Арман Рысбек захочет перейти в профессиональный бокс, а кто-то получит приглашения попробовать себя на турнирах в рядах национальной сборной Казахстана. Здесь, конечно, я ребят понимаю: все же желание выступить на таких соревнованиях, как чемпионат Мира или Азиатские Игры, представляя Казахстан, у них огромное.

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