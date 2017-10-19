Наставник «Astana Arlans» поделился новостями о новом сезоне WSB

— Что уже известно о новом сезоне WSB? Когда начнется подготовка к нему?

— Сейчас еще ничего не ясно, но, если все будет происходить как обычно, то первые общефизические сборы «Astana Arlans» проведет в январе — наряду с национальной сборной Казахстана. Возможно, это произойдет немного раньше. Сейчас о дальнейшей судьбе проекта Всемирная Серия бокса ничего толком еще неизвестно. Есть даже информация — правда, ее можно отнести пока к уровню слухов… — что, возможно, проект WSB вообще закроют. Конечно, не хотелось бы, чтобы так произошло, ведь данный проект, считаю, очень нужен для развития бокса во всем мире. Его можно считать очень хорошей ступенькой для перехода в профессионалы или отличной закалкой перед серьезными турнирами в любительском боксе. Ведь после поединков, которые продолжаются пять раундов, затем уже выступать в трех боксерам будет, конечно, физически легче.