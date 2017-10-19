Какие пояса самые авторитетные, или что нужно знать о женском боксе

Иерархия чемпионских титулов в женском боксе идентична степени важности в мужском. Самыми ценными являются пояса известных основных организаций: WBC, WBA, WBO, IBF. Менее ценными «качествами» обладает пояс от IBO, он не входит в число основных, поскольку не признается таковым четырьмя основными организациями. Чемпионкой мира можно назвать ту девушку-боксера, которая завоевала один или несколько трофеев из числа основных — WBA, WBC, WBO и IBF. В принципе, эта аксиома известна многим, но мы озвучили ее вслух для полной картины.

Все остальное в женском боксе — уже титулы второстепенных организаций. Значимость их не то, чтобы совсем никакая, но за ними особой борьбы и охоты совсем не наблюдается. Большинство из них длительное время находятся в статусе вакантной добычи. Некоторые из этих версий созданы людьми, которые гонятся за личной выгодой, а не за спортивным интересом. Они создают организацию ради выкачивания денег из промоутеров, а те в свою очередь получают чемпионов, пусть и «липовых». Но при правильном преподнесении многие люди начинают верить, что эти чемпионы настоящие.

Легким нажатием клавиш поисковик выдаст объективный и настоящий список всех чемпионок мира среди женщин. Причем во всех весовых категориях. Можно спокойно отследить, кто сейчас номер один. Разве что неудобство составляет отсутствие рейтинга IBO (то есть даже эту организацию уже не берут в настоящий расчет) — используются лишь четыре «кита» — WBC, WBA, WBO, IBF. Как бы то ни было, в листе представлены полноценные чемпионки мира.

Фируза Шарипова завоевала два пояса (WIBA, WBU) в легком весе, поэтому нам интересна именно эта весовая категория. Среди спортсменок до 61,2 килограммов сразу три из пяти чемпионских поясов находятся у аргентинок. Анахи Санчес владеет титулом WBA, Виктория Бастос — IBF, а у Йоаны Альфонсо — WBO. Владелицей пояса WBC является бельгийки Дэльфин Персун.

Отдельно стоит подчеркнуть, что уже 28 октября Анахи Санчес проведет защиту титула WBA против олимпийской чемпионки Кэти Тэйлор (Ирландия). Тэйлор дебютировала в профи в ноябре прошлого года. Для пятикратной чемпионки мирового первенства в любителях это будет седьмой бой в профессиональном боксе. Не исключено, что в весе Шариповой появится новая чемпионка мира.

Так выглядит ситуация с лидерами легкой весовой категории. Понятно, что пояса WIBA и WBU Шариповой высокого не котируются. Пояс WIBA в легком весе впервые был разыгран в 1993 году, но за 24 года его существования состоялось всего 14 боев, когда на кону стоял этот пояс. И были моменты, когда он несколько лет мог оставаться вакантным, и никто не проявлял к нему интерес. К примеру, за 12 лет розыгрыша титула WBC в легком весе состоялось 27 боев (Персун проведет защиту титула WBC 11 ноября этого года). Это показывает разницу между поясом по основной версии и не основной.

Про WBU труднее расписать истину. Цитировать Wikipedia не хочется, а официальный сайт производил последние обновления в своем рейтинге в 2015 году. Свою силу Союз потерял в 2004 году. Далее в основном производились коммерческие бои, и сама организация как-бы ушла далеко на вторые роли. В связи с этим вспоминается история о том, как несколько лет назад поясом подобного рода, только под названием UBO, хвастался противоречивый персонаж из российского бокса Родион Пастух, называя себя полноправным чемпионом мира.

Фактически, данные организации работают. У WIBA количество обладателей их пояса больше, чем у WBU. Однако ведущие девушки-боксеры по каким-то причинам обходят их стороной. А кто сейчас «рулит» у женщин? Норвежка Сесилия Брехус, выступающая в полусреднем весе. Она стала первой женщиной-боксером, которой удалось собрать все четыре основных пояса (WBC, WBA, WBO, IBF).

Более того, она является одним из четырех боксеров в истории (среди обоих полов), кому удалось стать «абсолютом». Ее имя стоит рядом с Бернардом Хопкинсом, Джермейном Тэйлором и Теренсом Кроуфордом. 21 октября она проведет защиту всех титулов против шведки Микаэлы Лорен.

Да, титулом WIBA, как сейчас Шарипова, владели такие выдающиеся девушки-боксеры, как Наталья Рагозина и Лейла Али, но это было в период, когда женский бокс еще только обретал свои черты. Но когда за женский бокс взялись основные версии, то все быстро встало на свои места, и теперь есть четкое понимание, кто реальный чемпион мира, а кто нет. Та же Рагозина была чемпионкой одновременно по двум основным версиям — WBA и WBC. Что касается Лейлы Али, то она покинула бокс в статусе действующей чемпионки WBC. То есть эти девушки владели второстепенными титулами, но также владели и основными. И тот факт, что уроженка Караганды Рагозина владела двумя поясами, а не одним как Лейла, и у нее больше боев по основным версиям, многих наталкивает на мысль, что в исторической иерархии она стоит выше дочери легендарного Мохаммеда Али.