Промоутер: Победа над Лемье принесет Сондерсу миллионы и решит проблему с получением боя с Головкиным или «Канело»

«Когда поедим в Канаду, то получим прайм-тайм на HBO, и мы считаем, что это важно для Сондерса на данном этапе его карьеры. Очевидно, что он должен выиграть бой и тогда это решит проблему с получением боя с Головкиным или “Канело”. Сондерс знает, что должен пойти туда и забрать свои миллионы. Надеюсь, это вдохновит его на новые подвиги», — цитирует Уоррена BoxingScene.com.
Ранее сам Сондерс заявил, что победа над Лемье продвинет его к более «крупной рыбе» — поединку с победителем реванша Головкин — «Канело». Однако у канадца другие планы на этот счет, поскольку он намеревается «поломать нолик» британца.
Бой между Сондерсом и Лемье состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. Согласно регламенту, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.