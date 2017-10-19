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08:32 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер: Победа над Лемье принесет Сондерсу миллионы и решит проблему с получением боя с Головкиным или «Канело»

Промоутер чемпиона мир по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен заявил о том, что победа над экс-чемпионом канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО) откроет перед его подопечным большие возможности.

Источник: Vesti.kz

«Когда поедим в Канаду, то получим прайм-тайм на HBO, и мы считаем, что это важно для Сондерса на данном этапе его карьеры. Очевидно, что он должен выиграть бой и тогда это решит проблему с получением боя с Головкиным или “Канело”. Сондерс знает, что должен пойти туда и забрать свои миллионы. Надеюсь, это вдохновит его на новые подвиги», — цитирует Уоррена BoxingScene.com.

Ранее сам Сондерс заявил, что победа над Лемье продвинет его к более «крупной рыбе» — поединку с победителем реванша Головкин — «Канело». Однако у канадца другие планы на этот счет, поскольку он намеревается «поломать нолик» британца.

Бой между Сондерсом и Лемье состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. Согласно регламенту, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.

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