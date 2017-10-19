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08:31 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Тайсона и Гатти: Честно скажу, Головкин в бою с Альваресом удивил меня

Экс-чемпион мира в полусреднем и среднем весах, а ныне известный американский тренер по боксу Джеймс «Бадди» МакГирт поделился мнением по поводу ничейного результат в поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

— Как Вы оцениваете бой Головкина с Альваресом?
— Я доволен ничьей, мы бы могли получить результаты, которые отличались бы на одно очко в ту или иную сторону. Все это зависит от того, любите вы атаки или предпочитаете бокс. Но это такой бой, который я, конечно же, сел бы и пересмотрел. Мне нужно по-честному Вам сказать, что Triple G удивил меня.

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— В каком смысле?
— В том смысле, что после пяти или шести раундов — то, как он изменил ход поединка. Но когда он сменил ход, он сохранил его за собой, — приводит слова МакГирта портал akboxing.ru.

Отметим, что МакГирт известен по работе с многими боксерами, среди которых были Майк Тайсон и Артуро Гатти. В 2002 году он был назван тренером года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе.

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