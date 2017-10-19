Тренер Тайсона и Гатти: Честно скажу, Головкин в бою с Альваресом удивил меня

— Как Вы оцениваете бой Головкина с Альваресом?
— Я доволен ничьей, мы бы могли получить результаты, которые отличались бы на одно очко в ту или иную сторону. Все это зависит от того, любите вы атаки или предпочитаете бокс. Но это такой бой, который я, конечно же, сел бы и пересмотрел. Мне нужно
— В каком смысле?
— В том смысле, что после пяти или шести раундов — то, как он изменил ход поединка. Но когда он сменил ход, он сохранил его за собой, — приводит слова МакГирта портал akboxing.ru.
Отметим, что МакГирт известен по работе с многими боксерами, среди которых были Майк Тайсон и Артуро Гатти. В 2002 году он был назван тренером года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе.