Тренер Тайсона и Гатти: Честно скажу, Головкин в бою с Альваресом удивил меня

— Как Вы оцениваете бой Головкина с Альваресом?

— Я доволен ничьей, мы бы могли получить результаты, которые отличались бы на одно очко в ту или иную сторону. Все это зависит от того, любите вы атаки или предпочитаете бокс. Но это такой бой, который я, конечно же, сел бы и пересмотрел. Мне нужно по-честному Вам сказать, что Triple G удивил меня.