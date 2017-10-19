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08:27 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Победа над Лемье повысит авторитет Сондерса и поможет договориться о выгодной сделке с победителем боя Головкин — «Канело»

Обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Араноу рассказал о том, какие дивиденды может принести чемпиону миру по версии WBO в среднем весе британцу Билли Джо Сондерсу (25−0, 12 КО) победа в предстоящем бою с экс-чемпионом из Канады Давидом Лемье (38−3, 33 КО).

«Сондерсу выгодно победить Лемье, потому что это поможет ему договориться о более выгодной сделке с победителем боя Головкин — “Канело”. В послужном списке Сондерса не хватает талантов. Он побил Криса Юбенка и Энди Ли, которые являются единственными именитыми соперниками, с которыми Сондерс встречался за свою карьеру. Победа над Лемье повысит авторитет Сондерса. Также это позволит ему провести пару добровольных защит, если ему придется подождать, пока победитель боя Головкин — “Канело” не подпишет контракт на бой с ним», — написал автор.

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Бой Сондерс — Лемье состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. В преддверии поединка боксера в очередной раз обменялись колкостями. Так, Лемье пообещал чемпиону причинить много боли и поломать его нолик, на что Сондерс в ответ посмеялся над уровнем оппозиции претендента.

Что касается Головкина и «Канело», то их команды ведут переговоры о втором поединке. Наиболее вероятной датой реванша называется 5 мая 2018 года, но промоутер мексиканца не исключил, что он может состояться раньше этой даты.

Добавим, что пояс WBO — единственный, которого не хватает в коллекции Головкина для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Казахстанец владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF. Последний, к слову, GGG отобрал у Лемье в 2015 году.

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