СМИ: Победа над Лемье повысит авторитет Сондерса и поможет договориться о выгодной сделке с победителем боя Головкин — «Канело»

«Сондерсу выгодно победить Лемье, потому что это поможет ему договориться о более выгодной сделке с победителем боя Головкин — “Канело”. В послужном списке Сондерса не хватает талантов. Он побил Криса Юбенка и Энди Ли, которые являются единственными именитыми соперниками, с которыми Сондерс встречался за свою карьеру. Победа над Лемье повысит авторитет Сондерса. Также это позволит ему провести пару добровольных защит, если ему придется подождать, пока победитель боя Головкин — “Канело” не подпишет контракт на бой с ним», — написал автор.

Бой Сондерс — Лемье состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. В преддверии поединка боксера в очередной раз обменялись колкостями. Так, Лемье пообещал чемпиону причинить много боли и поломать его нолик, на что Сондерс в ответ посмеялся над уровнем оппозиции претендента.

Что касается Головкина и «Канело», то их команды ведут переговоры о втором поединке. Наиболее вероятной датой реванша называется 5 мая 2018 года, но промоутер мексиканца не исключил, что он может состояться раньше этой даты.