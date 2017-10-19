Почему Жанат Жакиянов — это казахстанский Сергей Ковалев, и что у него общего с Геннадием Головкиным

«Помните основной лейтмотив интервью Сергея Ковалева?

Нет-нет. Я сейчас не об ограблениях, ударах ниже пояса, наркотиках в бутылочке с водой, которые периодически подсыпал «засланный казачок» Джон Дэвид Джексон. Я про того самого, «до-Уордовского», первобытного Ковалева, которого все боялись и уважали одновременно, которого и прозвали «Крашером».

Так вот, Жанат Жакиянов — это казахстанский Сергей Ковалев. Без могущественных покровителей, без финансовой поддержки, без медиа раскрутки. В парня никто не верил, кроме него самого.

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Кажется, что всю карьеру Жаната можно описать всего одним словом — «вопреки».

Он хватался за любые возможные бои, исколесив пол-мира: Казахстан, Россия, Узбекистан, Таиланд, Швейцария, Англия, Беларусь, Гонконг, Северная Ирландия, Австралия, Болгария, Монако, США.

Но даже такие сильные духом герои, как Ковалев или Жакиянов, нуждаются в мудром и повидавшим мир человеке. Хотя даже здесь не обошлось без «вопреки»: казалось, ну разве может озорник и балагур Рикки Хаттон научить уму-разуму?

Но Рикки может все, что угодно.

Начав с евротитула, с победы над очень непростым Каримом Герфи, транзитом через завоевание интернационального WBA-титула, Жакиянов стал «временным’чемпионом WBA и обязательным претендентом чемпиону Роуши Уоррену.

Чемпионский бой — и снова «вопреки»: два нокдауна в стартовой трехминутке… Ну чем не предлог «сложить лапки», чем не предлог убедить собственное эго: «Ну не шмогла я…». Но Жанат смог. Переломил ход встречи, гонял до финального гонга американского олимпионика, затерзал, побил, пустил кровь и сделал невозможное — убедил судей из Огайо в своей победе. Тех самых судей из Огайо, которые в чемпионском поединке Истер-Шафиков насчитали 12:0 в пользу чемпиона.

Казалось, титул завоеван, можно расслабиться, перевести дух. Но не тут то было. Жанат Жакиянов 21 октября выступит в объединительном поединке против североирландского чемпиона Райана Барнетта. В шоу, организованном Эдди Хирном, промоутером Барнетта, в Белфасте, где Райан родился и живет поныне.

2015-ый год принес Райану Барнетту перемены — боксер обрел мощнейшего промоутера в лице Эдди Херна и сменил наставника, разменяв Рикки Хаттона на Эдама Бутта.

О совместных спарринг-сессиях и Жакиянов и Барнетт вспоминают одинаково — это как пресловутые спарринги Полли Малиньяджи и Конора Макгрегора — вроде говорят об одном и том же, но разница в показаниях — 180 градусов.

Но есть одна деталь, которую отмечают оба бойца — Райан Барнетт повзрослел, запасся опытом, стал лучше.

Точно так же, как и Хэттон в карьере Жакиянова, Херн выстелил Барнетту дорожку к титулу: евротитул WBO, региональный титул Британского содружества, интернациональный титул WBC и бой с IBF-чемпионом Ли Хэскинсом — конечно же, в Северной Ирландии, в Белфасте.

Райан Барнетт впечатлил. Катком проехался по опытнейшему чемпиону. Стили делают бой. Приторная и затасканная до дыр, но испокон веков работающая истина — Хэскинс был обречён в попытках поймать юркого претендента на контр-удар, а травма руки окончательно развеяла призрак интриги. И даже забавная судейская оплошность не помешала Барнетту стать чемпионом мира.

Стили сделают бой и 21 октября.

И, судя по всему, ждет нас не бой, а боище!

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Жанат Жакиянов выйдет на охоту. Перекрившись за блоком, крадучись, боксёр из Казахстана примется сокращать дистанцию, сближаясь с Барнеттом.

Жакиянов отменно работает на средней и ближней дистанции, часто перерабатывая оппонента количеством. Хорошо проверяет корпус, физическая готовность у ZZ Жакиянова — словно у GGG Головкина. Гены, наверное.

Жанат исповедует несколько схожий бокс — давление, работоспособность, мощь, физика. Намного более уязвим на дальней дистанции, и вот здесь вполне могут возникнуть проблемы.

Райан Барнетт — абсолютно нетипичный боксер. Работающий на рефлексах, с опущенными руками, взрывной, «игровик», не действующий по шаблону, не повторяющий комбинации. Великолепно двигается, легко находит угол атаки, стреляет из обеих рук, хорош в контр-игре.

Логично предположить, что в субботу развернется битва за территорию — кто сумеет навязать удобную дистанцию, тот и победит.

Опыт, конечно же, на стороне Жакиянова. Возможно, в том числе и опыт совместных спаррингов — у казахстанского спортсмена, в теории, не возникнет проблем в связи с нешаблонностью оппонента.

С умением держать удар — вопросы. Все-таки Жакиянова здорово потрясли удары «безударного» Уоррена. Барнетт — не нокаутер, но бьет сильнее американца.

Преимущество в скорости — за молодым чемпионом. Преимущество в работоспособности, скорее всего, в пользу Жакиянова.

И главный вопрос, на который предстоит получить ответ — (с)умеет ли Барнетт работать под постоянным прессингом.

Нехотя вспомним о том, что вечер бокса — от Эдди Херна, что молодой британский чемпион финансово выгоднее возрастного казахстанского, что судьи — тоже люди и что у них дома водятся голодные дети.

Одним словом — не бой, а сплошная угадайка, где любое развитие событий кажется весьма вероятным.

* * *

В том, что это — бой с практически равными шансами легко убедиться.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение местному бойцу (примерно 1.25 на 4.1), а редакция vRINGe выдала 4 абсолютно противоположных прогноза.

Вопреки тому, что чаще всего редакторские мнения полностью совпадают.

Автор: Барнетт UD.

Игорь Витько: Жакиянов КО 6.

Антон Горюнов: «Жакиянов очками» ©.

Евгений Пилипенко: Барнетт ТКО 9−10, — говорится в статье.