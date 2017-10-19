Давид Лемье: Сондерсу — кранты. Я причиню ему много боли и поломаю его нолик

Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о том, что команды боксеров достигли договоренности. Бой состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. Согласно регламенту, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.

«Пришло время снова стать чемпионом, Сондерсу — кранты. Я буду предельно готовым к бою и причиню Сондерсу много боли. Поломаем ему нолик», — сказал Лемье в беседе с ESPN.

В ответ Сондерс посмеялся над уровнем оппозиции претендента: «Давид хорошо смотрится против второсортных противников. Но теперь он сразится с тем, кто намного круче и гибче, чем все его оппоненты. Жду победы уверенным, чистым и честным решением. Побью его — продвинусь к более мощному поединку с победителем реванша Головкин — “Канело”. Будет клевый бой!».