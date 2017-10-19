Давид Лемье: Сондерсу — кранты. Я причиню ему много боли и поломаю его нолик

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз6
Детройт Ред Уингз3
Футбол. Еврокубки
18:00
Астана
Маккаби Тель-Авив
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
18.10
ЦСКА0
Базель2
Футбол. Еврокубки
18.10
Бенфика0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Еврокубки
18.10
Андерлехт0
ПСЖ4
Футбол. Еврокубки
18.10
Бавария3
Селтик0
Футбол. Еврокубки
18.10
Челси3
Рома3
Футбол. Еврокубки
18.10
Ювентус2
Спортинг1
Футбол. Еврокубки
18.10
Барселона3
Олимпиакос П1
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ
«Челси» и «Рома» забили шесть мячей на двоих в Лиге чемпионов
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
08:01 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лемье: Сондерсу — кранты. Я причиню ему много боли и поломаю его нолик

Экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (38−3, 33 КО) и обладатель пояса WBO в этом же весе британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) обменялись колкостями в преддверии очного поединка.

Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о том, что команды боксеров достигли договоренности. Бой состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО. Согласно регламенту, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.

«Пришло время снова стать чемпионом, Сондерсу — кранты. Я буду предельно готовым к бою и причиню Сондерсу много боли. Поломаем ему нолик», — сказал Лемье в беседе с ESPN.

В ответ Сондерс посмеялся над уровнем оппозиции претендента: «Давид хорошо смотрится против второсортных противников. Но теперь он сразится с тем, кто намного круче и гибче, чем все его оппоненты. Жду победы уверенным, чистым и честным решением. Побью его — продвинусь к более мощному поединку с победителем реванша Головкин — “Канело”. Будет клевый бой!».

Напомним, Сондерс в сентябре в Лондоне успешно защитил титул, победив американца Вилли Монро-младшего. Лемье в последний раз боксировал в мае в андеркарте PPV-шоу «Канело» — Чавес-младший, одержав победу над Маркосом Рейесом единогласным судейским решением.

Реванш с "Канело" в мае - то, что надо. Мы не должны ждать до сентября 2018-го - тренер Головкина
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Гол и передача Тарасенко принесли победу «Сент-Луису»
«ПСЖ» и «Бавария» разгромили своих соперников в Лиге чемпионов
Мозгов набрал четыре очка в первом матче за «Бруклин» в НБА
Гол Рэшфорда принес победу «Манчестер Юнайтед» над «Бенфикой»
«Барселона» обыграла «Олимпиакос», «Ювентус» одолел «Спортинг»
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь