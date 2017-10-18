Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА0
Базель0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бенфика0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Андерлехт0
ПСЖ0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бавария0
Селтик0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Челси0
Рома0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Ювентус0
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Барселона0
Олимпиакос П0
Хоккей. НХЛ
19.10
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах0
Атлетико0
Хоккей. НХЛ
19.10
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада5
Слован1
Хоккей. КХЛ
17:00
КуньлуньБ2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграБ3
Амур2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг2
ЦСКА7
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Адмирал3
Хоккей. НХЛ
19.10
Лос-Анджелес Кингз
Монреаль Канадиенс
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург»
Россия вышла на третье место рейтинга УЕФА в текущем сезоне
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
22:38 (мск), источник: Sports.kz

Президент Golden Boy рассказал об обсуждении даты реванша Головкин — Альварес

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал, как идут переговоры о потенциальном реванше Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

— Что касается даты, то сейчас этот вопрос открыт для обсуждения. Был разговор, чтобы провести бой чуть пораньше — может, в марте, но с маем очень тяжело соперничать — это очень хороший PPV-месяц. Завтра [в среду] мы снова встретимся с Томом Леффлером. Мы уже близки к тому, чтобы сделать реванш, — сказал Гомес.

Ожидается, что второй бой Головкин — Альварес состоится 5 мая. «Синко де майо» — значимая дата в истории Мексики. В этот день в 1862 году мексиканские войска одержали победу в битве при Пуэбле. Помимо Мексики, праздник широко отмечается латиноамериканским населением южных штатов США.

Букмекерская контора 1XBET уже принимает ставки на этот поединок: победа Головкина — 1.77, победа Альвареса — 2.13, ничья — 25.

«У казахов есть национальная гордость, бойцовский дух и сила». Американцы сняли крутой фильм про казахстанский бокс
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург»
Россия вышла на третье место рейтинга УЕФА в текущем сезоне
Взрослые игры для Медведевой: в Москве стартует серия «Гран-при»
Сын Шумахера нацелился на «Формулу-1»
ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Базелем»
«Карабах» набрал первые очки в ЛЧ, сыграв вничью с «Атлетико»
«Бенфика» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь