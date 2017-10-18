Президент Golden Boy рассказал об обсуждении даты реванша Головкин — Альварес

— Что касается даты, то сейчас этот вопрос открыт для обсуждения. Был разговор, чтобы провести бой чуть пораньше — может, в марте, но с маем очень тяжело соперничать — это очень хороший PPV-месяц. Завтра [в среду] мы снова встретимся с Томом Леффлером. Мы уже близки к тому, чтобы сделать реванш, — сказал Гомес.



Ожидается, что второй бой Головкин — Альварес состоится 5 мая. «Синко де майо» — значимая дата в истории Мексики. В этот день в 1862 году мексиканские войска одержали победу в битве при Пуэбле. Помимо Мексики, праздник широко отмечается латиноамериканским населением южных штатов США.



Букмекерская контора 1XBET уже принимает ставки на этот поединок: победа Головкина — 1.77, победа Альвареса — 2.13, ничья — 25.