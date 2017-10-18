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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Американский эксперт объяснил опасность интенсивного графика боев для Ивана Дычко

Обозреватель американских спортивных порталов KnucklesandGloves.com и TheFightCity.com Патрик Конор в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил свое опасение в целесообразности интенсивного графика боев на профи ринге для призера Олимпийских игр Ивана Дычко.

Во втором бою, который прошел в американском городе Тампа, казахстанец в третьем раунде нокаутировал местного дебютанта Родригеса Кейджа.

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«У Дычко прекрасные параметры. Он может стать серьезной силой в своем дивизионе. Однако я считаю, что есть риск, что его перегрузят боями. Третий бой за четыре недели — это много. Даже если учитывать, что его соперники не самого высокого уровня, а поединки рассчитаны на четыре раунда. Это очень рискованная стратегия. Она позволит Дычко набраться опыта и сделать себе хороший послужной список. С другой стороны все выглядит иначе.

Его соперник во втором бою был опасен. Он мог претендовать на победу. Лишь благодаря правильной стратегии и своему мастерству Дычко победил. Было заметно, что он получил некоторый урон. Это может сказаться в последующих боях. Поэтому нужно рассчитывать возможности и не перегружать боксера. Даже если боец проводит по две схватки за месяц — это уже интенсивный график. На мой взгляд, это — слишком рискованно. Сейчас для Дычко главное — это понять специфику профессионального бокса, — отметил Конор.

Сейчас в активе Дычко две победы в двух боях на профи-ринге. В дебютном поединке казахстанский боксер отправил в нокаут в первом раунде другого американского боксера Эйбура Райта.

Ранее менеджер бойца Зия Алиев заявил, что боксер может провести четыре боя до конца года. В свою очередь, тренер казахстанца Дерек Сантос-Россарио заявил, что на тренировках Дычко устает больше, чем в бою.

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