Американский эксперт объяснил опасность интенсивного графика боев для Ивана Дычко

Во втором бою, который прошел в американском городе Тампа, казахстанец в третьем раунде нокаутировал местного дебютанта Родригеса Кейджа.

«У Дычко прекрасные параметры. Он может стать серьезной силой в своем дивизионе. Однако я считаю, что есть риск, что его перегрузят боями. Третий бой за четыре недели — это много. Даже если учитывать, что его соперники не самого высокого уровня, а поединки рассчитаны на четыре раунда. Это очень рискованная стратегия. Она позволит Дычко набраться опыта и сделать себе хороший послужной список. С другой стороны все выглядит иначе.

Его соперник во втором бою был опасен. Он мог претендовать на победу. Лишь благодаря правильной стратегии и своему мастерству Дычко победил. Было заметно, что он получил некоторый урон. Это может сказаться в последующих боях. Поэтому нужно рассчитывать возможности и не перегружать боксера. Даже если боец проводит по две схватки за месяц — это уже интенсивный график. На мой взгляд, это — слишком рискованно. Сейчас для Дычко главное — это понять специфику профессионального бокса, — отметил Конор.

Сейчас в активе Дычко две победы в двух боях на профи-ринге. В дебютном поединке казахстанский боксер отправил в нокаут в первом раунде другого американского боксера Эйбура Райта.