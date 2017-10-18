Чемпион WBA Джошуа подтвердил, что в 2018 году проведет бой с Фьюри

Источник: AP 2017

Фьюри на прошлой неделе сообщил в своем микроблоге в Twitter, что в 2018 году проведет три «больших» боя — в апреле, летом и в конце года. В комментариях Джошуа заявил, что он выйдет на ринг против Фьюри в следующем году.

«Я связался с ним, а он — со мной. Все, что вы, вероятно, видите в социальных сетях, происходит и за кулисами. Если я могу что-то сделать, чтобы поддержать его и помочь вернуться на ринг, то сделаю, потому что нам нужны такие люди, как он. Фьюри приносит в спорт самое лучшее, он привлекает внимание к спорту и приносит пользу всем», — сказал Джошуа, чьи слова приводит Daily Mail.

«Я с нетерпением жду его возвращения, так как он талантливый и хороший боец», — добавил он.

Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры в июле 2017 года. В своем последнем бою в ноябре 2015 года британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 29-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.