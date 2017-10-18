Чемпион WBA Джошуа подтвердил, что в 2018 году проведет бой с Фьюри
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Фьюри на прошлой неделе сообщил в своем микроблоге в Twitter, что в 2018 году проведет три «больших» боя — в апреле, летом и в конце года. В комментариях Джошуа заявил, что он выйдет на ринг против Фьюри в следующем году.
«Я связался с ним, а он — со мной. Все, что вы, вероятно, видите в социальных сетях, происходит и за кулисами. Если я могу
«Я с нетерпением жду его возвращения, так как он талантливый и хороший боец», — добавил он.
Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры в июле 2017 года. В своем последнем бою в ноябре 2015 года британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две
Джошуа в апреле на «Уэмбли» победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. Джошуа 28 октября в Кардиффе должен был провести бой против Кубрата Пулева, однако болгарин отказался от поединка