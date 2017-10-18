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16:35 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпион WBA Джошуа подтвердил, что в 2018 году проведет бой с Фьюри

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Чемпион мира по боксу по версии WBA в тяжелой весовой категории британец Энтони Джошуа заявил, что в 2018 году проведет поединок со своим соотечественником и экс-чемпионом по трем престижным версиям Тайсоном Фьюри.

Источник: AP 2017

Фьюри на прошлой неделе сообщил в своем микроблоге в Twitter, что в 2018 году проведет три «больших» боя — в апреле, летом и в конце года. В комментариях Джошуа заявил, что он выйдет на ринг против Фьюри в следующем году.

«Я связался с ним, а он — со мной. Все, что вы, вероятно, видите в социальных сетях, происходит и за кулисами. Если я могу что-то сделать, чтобы поддержать его и помочь вернуться на ринг, то сделаю, потому что нам нужны такие люди, как он. Фьюри приносит в спорт самое лучшее, он привлекает внимание к спорту и приносит пользу всем», — сказал Джошуа, чьи слова приводит Daily Mail.

«Я с нетерпением жду его возвращения, так как он талантливый и хороший боец», — добавил он.

Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры в июле 2017 года. В своем последнем бою в ноябре 2015 года британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 29-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

Джошуа в апреле на «Уэмбли» победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. Джошуа 28 октября в Кардиффе должен был провести бой против Кубрата Пулева, однако болгарин отказался от поединка из-за травмы плеча и был заменен на француза Карлоса Такама. Фьюри ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении.

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