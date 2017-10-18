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16:08 (мск), источник: Sports.kz

Жакиянов провел открытую тренировку перед боем с Барнеттом

Казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) провел открытую тренировку в торгово-развлекательном центре Victoria Square в Белфасте (Северная Ирландия) перед боем с местным боксером Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО).

Напомним, бой Жакиянов — Барнетт состоится 21 октября. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF в легчайшем весе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.42, победа Жакиянова — 3.26, ничья — 26.

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