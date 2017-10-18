Непобежденный казахстанский боксер рассказал, как строить карьеру в США

— Мадияр, еще один казахстанский боксер Арман Рысбек рассказывал, что обращался к Вам за консультацией. Он ведь тоже планирует боксировать в США. Какой бы Вы совет дали боксерам, которые хотят перейти в профессионалы и отправится за океан?

— Найти хорошего менеджера. Он будет продвигать. После пары боев может и промоутер обратить внимание. Промоутеры тут все одинаковые: сначала раскручивают, а потом «продают» боксеров за хорошие деньги. С Арманом я говорил.

Нужно лететь в Америку и показывать себя. Если ты в Казахстане, то это одно дело, но если ты прилетаешь в США и тут показываешь себя — это совсем другой разговор. Я ему объяснял: надо покупать билет, лететь и показывать себя. И все. Это самый лучший вариант.

Сразу на ринг не пустят. Пройдешь сначала спарринги. Еще медкомиссию пройти нужно. За бои заплатить — четыре-пять тысяч долларов. В начале будет платить менеджер, поэтому очень важно в спарринге себя показать.

— Вы сказали, промоутер «продает». Как можно это понять?

— Они раскручивают до десяти боев. Хорошо пройдет их боксер и выходит на бои за пояса — интерконтинентальные титулы завоевывать. Потом будет шанс биться с лучшими в ТОП-10. Промоутеры будут торговаться о суммах во время проведения боя, а боксер получит то, что прописано в его контракте.

Но для этого нужно время — два-три года. Для начинающего боксера важнее найти менеджера и показать себя в дебютных боях. Дальше будет так, как себя покажешь.

— Но ведь есть опасность, что менеджер может оказаться нечестным. На не выгодных условиях можно подписать контракт…

— Все менеджеры и промоутеры — бизнесмены. Они сначала вкладывают, потом получают свое. Важно, чтобы они выполняли свои обязательства. Скажем, если обещали обеспечить жильем и другими условиями, например семье помочь переехать — должны это выполнять.

Все должно быть исполнено по контракту. Все, что там прописано. А если не организовывает бои или дает полсуммы, то это уже воровство. Нужно судиться. В Америке какие суммы или условия прописаны, так они и будут делать. Все честно. Я, конечно, говорю о своих менеджерах — за других не могу сказать.