Непобежденный казахстанский боксер рассказал, как строить карьеру в США
Казахстанский
Казахстанский
— Мадияр, еще один казахстанский боксер Арман Рысбек рассказывал, что обращался к Вам за консультацией. Он ведь тоже планирует боксировать в США. Какой бы Вы совет дали боксерам, которые хотят перейти в профессионалы и отправится за океан?
— Найти хорошего менеджера. Он будет продвигать. После пары боев может и промоутер обратить внимание. Промоутеры тут все одинаковые: сначала раскручивают, а потом «продают» боксеров за хорошие деньги. С Арманом я говорил.
Нужно лететь в Америку и показывать себя. Если ты в Казахстане, то это одно дело, но если ты прилетаешь в США и тут показываешь себя — это совсем другой разговор. Я ему объяснял: надо покупать билет, лететь и показывать себя. И все. Это самый лучший вариант.
Сразу на ринг не пустят. Пройдешь сначала спарринги. Еще медкомиссию пройти нужно. За бои заплатить —
— Вы сказали, промоутер «продает». Как можно это понять?
— Они раскручивают до десяти боев. Хорошо пройдет их боксер и выходит на бои за пояса — интерконтинентальные титулы завоевывать. Потом будет шанс биться с лучшими в ТОП-10. Промоутеры будут торговаться о суммах во время проведения боя, а боксер получит то, что прописано в его контракте.
Но для этого нужно время —
— Но ведь есть опасность, что менеджер может оказаться нечестным. На не выгодных условиях можно подписать контракт…
— Все менеджеры и промоутеры — бизнесмены. Они сначала вкладывают, потом получают свое. Важно, чтобы они выполняли свои обязательства. Скажем, если обещали обеспечить жильем и другими условиями, например семье помочь переехать — должны это выполнять.
Все должно быть исполнено по контракту. Все, что там прописано. А если не организовывает бои или дает полсуммы, то это уже воровство. Нужно судиться. В Америке какие суммы или условия прописаны, так они и будут делать. Все честно. Я, конечно, говорю о своих менеджерах — за других не могу сказать.
Напомним, 29-летний Мадияр Ашкеев, выступающий в первом среднем весе, будет боксировать в андеркарте вечера бокса 25 ноября в