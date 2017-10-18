Джошуа подтвердил, что проведет бой с Тайсоном Фьюри в 2018 году

На прошлой неделе 29-летний Фьюри в своем Twitter сообщил, что в 2018 году проведет «три больших боя», затем 28-летний Джошуа в комментариях под сообщением отметил, что в следующем году он выйдет на бой с британцем.

«Мне удалось связаться с ним, и все, что вы видите в социальных сетях, это именно то, о чем мы говорим за кулисами, — сказал Джошуа. — Это конкретные разговоры о поединке. Кроме того, если я смогу как-то помочь ему вернуться на ринг, я обязательно сделаю это, потому что нашему спорту нужны такие люди, как Фьюри. С нетерпением жду его возвращения, он отличный боец».

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту, а летом 2016 года его допинг-проба дала положительный результат на кокаин, разбирательства с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) по данному вопросу продолжаются до сих пор. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал.