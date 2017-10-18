Сколько раз уроженцы Казахстана примеряли чемпионский пояс WBC International

Анатолий Александров (37−6, 16КО)

Выходец из Казахстана (город Шахтинск в Карагандинской области) Анатолий Александров является двукратным чемпионом WBC International во втором полулёгком весе. Почётный титул россиянин завоёвывал с 1990 по 1992 годы. Кроме того, в активах Александрова титул чемпиона мира по версии WBO (1997−1998 годы) и шестикратная победа в чемпионате Европы (с 1995 по 1998 годы).

Денис Бахтов (39−12, 26КО)

Российский боксер-тяжеловес, который является уроженцем Караганды в бывшей Казахской ССР, впервые примерил чемпионский титул WBC International в 2001-м году, победив техническим нокаутом москвича Александра Васильева. Впоследствии Бахтов защитил звание чемпиона ещё четыре раза, пока в 2004-м году не проиграл турецкому бойцу Синану Самил Сану. В 2013-м и годом позже Бахтов пытался отвоевать пояс, но безуспешно — россиянин сначала был повержен немцем Мануэлем Чарром, а потом британцем Энтони Джошуа.

Василий Жиров (38−3, 32КО)

В профессиональном резюме легенды казахстанского бокса тяжеловеса Василия Жирова звание чемпиона мира по версии IBF с 1999 по 2003 годы, континентального чемпиона Америки по версии WBС в 1999 году, чемпиона Североамериканской боксёрской организации по версии WBO в 2003 году, а также титул интернационального чемпиона по версии WBС, завоеванный Жировым в 1998 году. Тогда казахстанец вступил в 12-раундовый бой за вакантный титул WBC International против американца Рича Ламонтанье, в итоге одержав победу по очкам единогласным решением судей.

Канат Картенбаев (10−8−2, 4KO)

В 2008 году казахстанский боксер, выступавший в полусреднем весе, Канат Картенбаев позарился на тот момент свободный титул WBC International в первом полусредней весовой категории и проиграл почетный пояс россиянину Сергею Сорокину в поединке, который прошел в Германии.

Олег Маскаев (39−7, 28КО)

Позже ставший чемпионом мира по версии WBC в тяжелой весовой категории с 2006 по 2008 годы уроженец Казахской ССР города Абая Олег Маскаев в 1997 году уступил титул межконтинентального чемпиона по версии WBC новозеландцу Дэвиду Туа, который в 11 раунде отправил оппонента в технический нокаут. Этот бой стал вторым поражением на профессиональном ринге россиянина.

Бекман Сойлыбаев (11−0, 4КО).

Наш проспект 27-летний Бекман Сойлыбаев является действующим чемпионом WBC International во втором полулегком весе с мая прошлого года — тогда в столице Казахстана боец Diamond Ring во втором раунде отправил в нокаут грузина Николоза Кокашвили. Титульный поединок состоялся в рамках вечера профессионального бокса. Впереди у казахстанца защита межконтинентального чемпионcкого титула.