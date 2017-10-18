Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
Контракт на реванш боксеров Уайлдера и Стиверна подписан, бой пройдет 4 ноября
Подписан контракт на
Подписан контракт на
Бой состоится 4 ноября в Бруклине (Нью-Йорк) Изначально в этот день Уайлдер должен был биться с кубинцем Луисом Ортисом, который в конце сентября сдал положительный
Уайлдер в январе 2015 года победил Стиверна и завоевал чемпионский пояс WBC. С тех пор американец уже пять раз успешно защитил свой титул.
На счету 31-летнего Уайлдера 38 побед (37 — нокаутом) в 38 боях. 38-летний Стиверн одержал 25 побед (21 — нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.