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13:06 (мск), источник: Р-Спорт

Контракт на реванш боксеров Уайлдера и Стиверна подписан, бой пройдет 4 ноября

Подписан контракт на бой-реванш между действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом канадцем Бермейном Стиверном, сообщает boxingscene.

Источник: AFP 2017

Бой состоится 4 ноября в Бруклине (Нью-Йорк) Изначально в этот день Уайлдер должен был биться с кубинцем Луисом Ортисом, который в конце сентября сдал положительный допинг-тест, после чего бой был отменен.

Уайлдер в январе 2015 года победил Стиверна и завоевал чемпионский пояс WBC. С тех пор американец уже пять раз успешно защитил свой титул.

На счету 31-летнего Уайлдера 38 побед (37 — нокаутом) в 38 боях. 38-летний Стиверн одержал 25 побед (21 — нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

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