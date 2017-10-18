Контракт на реванш боксеров Уайлдера и Стиверна подписан, бой пройдет 4 ноября

Источник: AFP 2017

Бой состоится 4 ноября в Бруклине (Нью-Йорк) Изначально в этот день Уайлдер должен был биться с кубинцем Луисом Ортисом, который в конце сентября сдал положительный допинг-тест, после чего бой был отменен.

Уайлдер в январе 2015 года победил Стиверна и завоевал чемпионский пояс WBC. С тех пор американец уже пять раз успешно защитил свой титул.