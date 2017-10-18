Менеджер Жакиянова назвал следующую цель в случае победы над Барнеттом

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Меня не сломать": Гимнастка Гуцу обвинила Щербо в изнасиловании
Секс сокращает жизнь
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Слован
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Монреаль Канадиенс2
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсОТ5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Коламбус Блю Джэкетс5
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси ДэвилзБ5
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз0
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ4
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Торонто Мэйпл Ливз2
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
12:06 (мск), источник: Sports.kz

Менеджер Жакиянова назвал следующую цель в случае победы над Барнеттом

21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) казахстанец Жанат Жакиянов встретится с североирландцем Райаном Барнеттом, пишет Sports.kz.

О том, какова будет следующая цель ZZ, если он победит Барнетта, Sports.kz рассказал его менеджер Филип Фондю.

 — В случае успеха Жаната, какой будет его следующая цель?
— Впоследствии Жанат собирается объединить все пояса — взять титул WBC и остальные.

 — Стоит ли ждать боя Жакиянова в Казахстане?
— Мы оба — и Жанат, и я, — очень надеемся, что когда-нибудь он защитит свой титул в Казахстане!

Бой Жакиянов — Барнетт пройдет в ночь с субботы на воскресенье, начало основного карда вечера бокса в 00:30. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET фаворитом считает североирландца: победа Жакиянов — 3.26, ничья — 26, победа Барнетта — 1.42.

«GGG стал новой суперзвездой бокса». СМИ пишет о возможном бое Головкина с Мэйвезером
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
Испанские СМИ: «Оглушительная затрещина и унижение»
События дня НХЛ. Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Каррера: Мы ведь не против детского сада играли
Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь