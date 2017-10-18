Менеджер Жакиянова назвал следующую цель в случае победы над Барнеттом

О том, какова будет следующая цель ZZ, если он победит Барнетта, Sports.kz рассказал его менеджер Филип Фондю.



— В случае успеха Жаната, какой будет его следующая цель?

— Впоследствии Жанат собирается объединить все пояса — взять титул WBC и остальные.



— Стоит ли ждать боя Жакиянова в Казахстане?

— Мы оба — и Жанат, и я, — очень надеемся, что когда-нибудь он защитит свой титул в Казахстане!



Бой Жакиянов — Барнетт пройдет в ночь с субботы на воскресенье, начало основного карда вечера бокса в 00:30. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET фаворитом считает североирландца: победа Жакиянов — 3.26, ничья — 26, победа Барнетта — 1.42.