Менеджер Жакиянова назвал следующую цель в случае победы над Барнеттом
21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) казахстанец Жанат Жакиянов встретится с североирландцем Райаном Барнеттом, пишет Sports.kz.
21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) казахстанец Жанат Жакиянов встретится с североирландцем Райаном Барнеттом, пишет Sports.kz.
О том, какова будет следующая цель ZZ, если он победит Барнетта, Sports.kz рассказал его менеджер Филип Фондю.
— В случае успеха Жаната, какой будет его следующая цель?
— Впоследствии Жанат собирается объединить все пояса — взять титул WBC и остальные.
— Стоит ли ждать боя Жакиянова в Казахстане?
— Мы оба — и Жанат, и я, — очень надеемся, что
Бой Жакиянов — Барнетт пройдет в ночь с субботы на воскресенье, начало основного карда вечера бокса в 00:30. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET фаворитом считает североирландца: победа Жакиянов — 3.26, ничья — 26, победа Барнетта — 1.42.