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Миша Алоян проведет следующий бой 9 декабря
Миша Алоян проведет следующий бой 9декабря, об этом сообщает портал BoxRec.
Миша Алоян проведет следующий бой 9декабря, об этом сообщает портал BoxRec.
Алоян будет защищать принадлежащий ему титул WBC Silver (до 52 кг.). Имя соперника пока неизвестно. Поединок состоится в Кемерове в рамках большого вечера бокса.
Ранее Миша Алоян заявлял, что в качестве площадок для очередного поединка рассматриваются Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк.
Напомним, призер Олимпийских игр по боксу, чемпион Европы и мира Миша Алоян весной этого года перешел на профессиональный ринг. На сегодняшний день он провел два поединка. В каждом одержал победу. В мировом рейтинге первого легчайшего веса новосибирец занимает 40-е место.