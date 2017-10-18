Миша Алоян проведет следующий бой 9 декабря

Алоян будет защищать принадлежащий ему титул WBC Silver (до 52 кг.). Имя соперника пока неизвестно. Поединок состоится в Кемерове в рамках большого вечера бокса.

Ранее Миша Алоян заявлял, что в качестве площадок для очередного поединка рассматриваются Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк.

Напомним, призер Олимпийских игр по боксу, чемпион Европы и мира Миша Алоян весной этого года перешел на профессиональный ринг. На сегодняшний день он провел два поединка. В каждом одержал победу. В мировом рейтинге первого легчайшего веса новосибирец занимает 40-е место.