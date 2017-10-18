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11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Миша Алоян проведет следующий бой 9 декабря

Миша Алоян проведет следующий бой 9декабря, об этом сообщает портал BoxRec.

Источник: Вести - Новосибирск

Алоян будет защищать принадлежащий ему титул WBC Silver (до 52 кг.). Имя соперника пока неизвестно. Поединок состоится в Кемерове в рамках большого вечера бокса.

Ранее Миша Алоян заявлял, что в качестве площадок для очередного поединка рассматриваются Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк.

Напомним, призер Олимпийских игр по боксу, чемпион Европы и мира Миша Алоян весной этого года перешел на профессиональный ринг. На сегодняшний день он провел два поединка. В каждом одержал победу. В мировом рейтинге первого легчайшего веса новосибирец занимает 40-е место.

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