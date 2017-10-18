Андеркард боя Жакиянов — Барнетт сформирован практически полностью
Промоутерская компания Matchroom Boxing утвердила новых участников вечера бокса Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.
Промоутерская компания Matchroom Boxing утвердила новых участников вечера бокса Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.
Объединительный бой в легчайшем весе, на кону которого будут стоять титулы WBA (Super) и IBF, пройдет 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия).
Что касается андеркарда, то его состав претерпел некоторые изменения и пополнился сразу семью новыми фамилиями.
На данный момент список участников выглядит так:
Пол
Джеймс Теннисон (19−2, 15 КО) — Даррен Трейнор (14−1, 6 КО) (второй полулегкий вес, титул WBA International)
Тайрон Маккенна (14−0−1, 6 КО) — Ренальд Гарридо (19−16−2, 3 КО) (первый полусредний вес)
Фергал Маккрори (6−0, 3 КО) — Каллум Бусуттил (2−0, 0 КО) (второй полулегкий вес)
Джош Келли (3−0, 2 КО) — Хосе Луис Суньига (13−2−1, 7 КО) (полусредний вес)
Томми Маккарти (9−1, 5 КО) — Питер Хегйес (8−16, 4 КО) (первый тяжелый вес)
Джо Фитцпатрик (7−0, 4 КО) — Мвеня Чисанга (1−1, 0 КО) (легкий вес)
Гэри Калли (1−0, 1 КО) — Джош Торн (1−10−2, 0 КО) (легкий вес)
Энтони Фаулер (3−0, 3 КО) — Ласло Фазекаш (31−27−1, 18 КО) (первый средний вес)
Дэвид Оливер Джойс (3−0, 2 КО) — Энди Харрис (3−52−1, 0 КО) (легкий вес)
Крейг Ричардс (9−0, 3 КО) — TBA (суперсредний вес).