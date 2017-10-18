Японский средневес нацелен на победителя реванша Головкин — Альварес

«Сейчас я сфокусирован на своем реванше с Хассаном Н’Дамом, но победитель второго боя Головкин — “Канело” будет, в конечном счете, моей главной целью», — цитирует слова Мураты Boxingscene.com.
Первое противостояние француза камерунского происхождения Н’Жикама Н’Дама и обладателя золотой олимпийской медали 2012 года Мураты состоялось 20 мая этого года. Тогда скандальную победу одержал Н’Дам. Спорное решение судей заставило WBA назначить немедленный матч-реванш, который состоится 22 октября.
Напомним, сегодня стало известно, что бой-реванш Головкин — Альварес может состояться в марте 2018 года.