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09:36 (мск), источник: Sports.kz

Японский средневес нацелен на победителя реванша Головкин — Альварес

Японский боксер Рёте Мурата заявил, что в будущем собирается встретиться с победителем возможного реванша казахстанского чемпиона Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.

«Сейчас я сфокусирован на своем реванше с Хассаном Н’Дамом, но победитель второго боя Головкин — “Канело” будет, в конечном счете, моей главной целью», — цитирует слова Мураты Boxingscene.com.

Первое противостояние француза камерунского происхождения Н’Жикама Н’Дама и обладателя золотой олимпийской медали 2012 года Мураты состоялось 20 мая этого года. Тогда скандальную победу одержал Н’Дам. Спорное решение судей заставило WBA назначить немедленный матч-реванш, который состоится 22 октября.

Напомним, сегодня стало известно, что бой-реванш Головкин — Альварес может состояться в марте 2018 года.

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