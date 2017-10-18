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09:12 (мск), источник: Sports.kz

Как «Канело» может избежать реванша с Головкиным

Журналист Шон Джонс в своем материале для Boxingnews24.com рассказал, как поединок канадца Давида Лемье и британца Билли Джо Сондерса может повлиять на решение мексикаца Сауля Альвареса о проведении реванша с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает Sports.kz.

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«Если Лемье побьет Сондерса, это позволит “Канело” бороться с ним за пояс WBO. Тогда мексиканец устранит всю критику фанатов бокса, если даже не выйдет на реванш с Головкиным. Альварес сможет сказать, что просто хочет драться с Лемье за его пояс WBO. Если же Лемье не станет чемпионом мира, то болельщики удивятся, почему “Канело” захотел биться с неимеющим титула канадцем, при этом избежав поединка с GGG. Пояс WBO сделает Лемье отличной шахматной фигурой для Альвареса и Golden Boy, если им не удастся заключить сделку с Головкиным и Леффлером», — считает Джонс.

Напомним, президент Golden Boy Эрик Гомес рассказал о продвижении переговоров по реваншу Головкин — Альварес, который может состояться раньше мая. В свою очередь, основатель этой же компании Оскар де ла Хойя заявил, что Лемье может стать заменой GGG на следующий бой «Канело».

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