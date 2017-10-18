Как «Канело» может избежать реванша с Головкиным

«Если Лемье побьет Сондерса, это позволит “Канело” бороться с ним за пояс WBO. Тогда мексиканец устранит всю критику фанатов бокса, если даже не выйдет на реванш с Головкиным. Альварес сможет сказать, что просто хочет драться с Лемье за его пояс WBO. Если же Лемье не станет чемпионом мира, то болельщики удивятся, почему “Канело” захотел биться с неимеющим титула канадцем, при этом избежав поединка с GGG. Пояс WBO сделает Лемье отличной шахматной фигурой для Альвареса и Golden Boy, если им не удастся заключить сделку с Головкиным и Леффлером», — считает Джонс.