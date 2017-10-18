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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Реванш Головкина с «Канело» может состояться раньше мая 2018 года

Реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) может состояться раньше мая 2018 года.

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9
фотографий

Об этом заявил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела мексиканского боксера. Дата возможного реванша еще не утверждена окончательно, хотя многие уже начали готовиться увидеть вторую часть их противостояния 5 мая.

«Сейчас вопрос с датой все еще открыт. Все решится на переговорах, но мы уже проговорили возможность провести поединок раньше, возможно, в марте. Хотя будет трудно соперничать с маем, потому что это очень хороший месяц для PPV», — цитирует Гомеса BoxingScene.

В начале октября Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и «Канело». Команды боксеров уже вступили в переговоры.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат помог казахстанцу защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервал его серию из 37 побед подряд.

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