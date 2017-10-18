Реванш Головкина с «Канело» может состояться раньше мая 2018 года

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Об этом заявил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела мексиканского боксера. Дата возможного реванша еще не утверждена окончательно, хотя многие уже начали готовиться увидеть вторую часть их противостояния 5 мая.

«Сейчас вопрос с датой все еще открыт. Все решится на переговорах, но мы уже проговорили возможность провести поединок раньше, возможно, в марте. Хотя будет трудно соперничать с маем, потому что это очень хороший месяц для PPV», — цитирует Гомеса BoxingScene.

В начале октября Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и «Канело». Команды боксеров уже вступили в переговоры.