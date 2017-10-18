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08:45 (мск), источник: Vesti.kz

WBO официально объявила дату и место проведения боя Сондерс — Лемье

Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о том, что команды чемпиона организации в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) и экс-чемпиона канадца Давида Лемье (38−3, 33 КО) достигли договоренности о бое.

Поединок состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО.

Согласно регламенту WBO, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.

Лемье и его менеджер Камиль Эстефан подтвердили достижение договоренности и подписание контракта на бой, сообщает BoxingScene.

Напомним, Сондерс в сентябре в Лондоне успешно защитил титул, победив американца Вилли Монро-младшего. Лемье в последний раз боксировал в мае в андеркарде PPV-шоу «Канело» — Чавес-младший, одержав победу единогласным судейским решением над Маркосом Рейесом.

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