WBO официально объявила дату и место проведения боя Сондерс — Лемье
Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о том, что команды чемпиона организации в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) и
Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о том, что команды чемпиона организации в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) и
Поединок состоится 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НВО.
Согласно регламенту WBO, гонорар за этот бой будет делиться между боксерами в пропорции 70:30 в пользу чемпиона.
Лемье и его менеджер Камиль Эстефан подтвердили достижение договоренности и подписание контракта на бой, сообщает BoxingScene.
Напомним, Сондерс в сентябре в Лондоне успешно защитил титул, победив американца Вилли