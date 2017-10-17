Давид Бенавидес: Головкин победил Альвареса, он не замедляется

«Я насчитал победу Головкина, потому что он немного больше использовал джеб и оказывал давление, что позволяло ему контролировать бой, — цитирует Бенавидеса Boxingscene.com — Я не ощущаю, что он замедляется. В соперниках у Геннадия был великолепный боец, и потому он не мог позволить себе совершить много ошибок. Думаю, впереди у Головкина еще много лет в боксе.