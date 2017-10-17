Давид Бенавидес: Головкин победил Альвареса, он не замедляется

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно о количестве пострадавших на митинге в Киеве
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак М5
Севилья1
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор0
Ливерпуль7
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити2
Наполи1
Футбол. Еврокубки
21:45
Фейеноорд1
Шахтер Д2
Футбол. Еврокубки
21:45
Монако1
Бешикташ2
Футбол. Еврокубки
21:45
РБ Лейпциг3
Порту2
Футбол. Еврокубки
21:45
АПОЭЛ1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал1
Тоттенхэм Хотспур1
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.10
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.10
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
18.10
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
18.10
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
18.10
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
18.10
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо2
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА5
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн5
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо РОТ3
Северсталь2
Хоккей. НХЛ
18.10
Эдмонтон Ойлерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит3
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
18.10
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.10
Сан-Хосе Шаркс
Монреаль Канадиенс
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Денис Колодин завершил игровую карьеру
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
23:25 (мск), источник: Prosports.kz

Давид Бенавидес: Головкин победил Альвареса, он не замедляется

Чемпион мира по версии WBC в суперсреднем весе Давид Бенавидес не разделяет мнение, что казахстанец Геннадий Головкин, прибравший к рукам власть дивизионом ниже, начинает сдавать с возрастом.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По мнению американского боксера, Головкин выиграл у Альвареса и еще на многое способен в боксе.

Читайте также
Американское СМИ: Котто следовало провести бой с Головкиным три года назад

Напомним, что поединок Головкин-Альварес состоялся 16 сентября и завершился ничейным исходом при разногласии судей.

«Я насчитал победу Головкина, потому что он немного больше использовал джеб и оказывал давление, что позволяло ему контролировать бой, — цитирует Бенавидеса Boxingscene.com — Я не ощущаю, что он замедляется. В соперниках у Геннадия был великолепный боец, и потому он не мог позволить себе совершить много ошибок. Думаю, впереди у Головкина еще много лет в боксе.

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»
Денис Колодин завершил игровую карьеру
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
«Ливерпуль» забил в Мариборе семь безответных голов
«Ты самая красивая». Как Шарапова проиграла в Москве
«Динамо» (М) уступило «Салавату», пропустив за минуту до конца
«Спартак» — «Севилья». Стартовые составы
Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых звезд Европы
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь