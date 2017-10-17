Финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе пройдет в Саудовской Аравии

Соглашение между организаторами WBSS и Главным управлением по спорту Саудовской Аравии было заключено в Лондоне.

«Это соглашение является частью наших обязательств и работы по развитию бокса в Саудовской Аравии, — заявил президент Главного управления по спорту Саудовской Аравии Турки Аль-Альшейх. — Первый финал такого громкого турнира в Саудовской Аравии станет ключевой вехой в развитии для нас и одним из многих крупных спортивных событий, которые пройдут в нашей стране в следующем году».