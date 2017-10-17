Барнетт рассказал, как готовился к бою с Жакияновым
Североирландский боксер Райан Барнетт (17−0, 9 КО) рассказал, как проходил его тренировочный процесс перед боем с казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.
Североирландский боксер Райан Барнетт (17−0, 9 КО) рассказал, как проходил его тренировочный процесс перед боем с казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.
— Проделана тяжелая работа, и теперь время отдохнуть и подготовиться к большому вечеру. Под каждого соперника нужно подстраивать процесс подготовки, так что в лагере я спарринговал с парнями покрупнее и немного изменил тренировки.
Думаю, мы всё сделали правильно. Это шанс сотворить историю. Я горжусь тем, что оказался в таком положении, но не слишком концентрируюсь на этом. Я просто хочу выйти в ринг и победить, — сказал Барнетт в интервью Belfast Telegraph.
Объединительный бой в легчайшем весе, на кону которого будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF, состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.34, победа Жакиянова — 3.48, ничья — 26.