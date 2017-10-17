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12:53 (мск), источник: ТАСС

Промоутер Малиньяджи ведет переговоры о возможности проведения боя с Макгрегором

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Промоутер американского боксера Пола Малиньяджи Эл Хэймон ведет переговоры с представителями ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора о проведении поединка между спортсменами по правилам бокса. Об этом Малиньяджи заявил в интервью FightHype.com.

Источник: Reuters

«Мой промоутер пытается устроить мне бой с Макгрегором, — заявил 36-летний боксер. — Сейчас Эл Хэймон разговаривает с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом, так что, если они захотят провести бой, они это сделают».

В августе 2017 года состоялся бой Макгрегора и американского боксера Флойда Мэйуэзера. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мэйуэзер. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

Малиньяджи помогал в подготовке Макгрегора к поединку, однако досрочно покинул лагерь ирландца после публикации фотографии со спарринга, на которой 29-летний боец якобы отправил американца в нокдаун. Сам Малиньяджи заявлял, что упал не от удара, а от толчка.

Малиньяджи был чемпионом мира в первой полусредней (Международная боксерская федерация, IBF, 2007−2008) и полусредней (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, 2012−2013) весовых категориях. Американский боксер завершил карьеру в марте этого года после поражения от британца Сэма Эггингтона.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.

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