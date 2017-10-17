Американское СМИ: Котто следовало провести бой с Головкиным три года назад

«Котто не следовало проводить поединок с 40-летним и травмированным аргентинцем Серхио Мартинесом в 2014 году. Это было отвратительно: драться со старым Мартинесом, чтобы забрать легую добычу в виде титула WBC. Котто нужно было биться с лучшим средневесом чемпионом Геннадием Головкиным, вместо того, чтобы выходить в ринг с уязвимым аргентинцем», — пишет автор.