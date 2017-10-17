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12:09 (мск), источник: Sports.kz

Американское СМИ: Котто следовало провести бой с Головкиным три года назад

Журналист Boxingnews24 Дэн Эмброус считает, что пуэрториканец Мигель Котто должен был встретиться с казахстанским боксером Геннадием Головкиным еще три года назад, передает Sports.kz.

«Котто не следовало проводить поединок с 40-летним и травмированным аргентинцем Серхио Мартинесом в 2014 году. Это было отвратительно: драться со старым Мартинесом, чтобы забрать легую добычу в виде титула WBC. Котто нужно было биться с лучшим средневесом чемпионом Геннадием Головкиным, вместо того, чтобы выходить в ринг с уязвимым аргентинцем», — пишет автор.

Напомним, чемпион WBO в первом среднем весе Мигель Котто 2 декабря в Нью-Йорке (США) проведет свой прощальный поединок с американцем Садамом Али. Ранее в числе возможных соперников по бою с пуэрториканцем называли Головкина.

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