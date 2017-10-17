Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Воровка": Джигарханян подает на развод с молодой женой - СМИ
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз2
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак М
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Наполи
Футбол. Еврокубки
21:45
Фейеноорд
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Монако
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:45
РБ Лейпциг
Порту
Футбол. Еврокубки
21:45
АПОЭЛ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16.10
Лестер1
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
16.10
Лас-Пальмас2
Сельта5
Все события
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Неудержимый. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
10«Интер» победил «Милан» в дерби
10:46 (мск), источник: Sports.kz

Ломаченко раскритиковал Головкина за бой с «Канело»

Украинский боксер Василий Ломаченко (9−1, 7 КО) рассказал о бое Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

 — На самом деле это был хороший и интересный бой. Мне очень сильно понравились действия «Канело» — его защита, но немножко, конечно, не хватило количества ударов. Я считаю, бой он проиграл, Головкин — выиграл. Но действия, которые делал Геннадий, мне совсем не понравились — я сейчас это говорю не как болельщик, а как человек, который занимается боксом, который понимает бокс. Я рассуждаю с точки зрения тактики и использования арсенала в бою. Эти действия мне не понравились, но победителей не судят — он бой выиграл, значит, ему было достаточно того, что он делал в ринге. Интересно посмотреть реванш, — сказал Ломаченко в интервью EsNews.

Напомним, ранее Ломаченко заявил, что Головкин «весь бой ходил с одним джебом».

Поединок Головкин — Альварес завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая. Букмекерская контора 1XBET уже принимает на него ставки: победа Головкина — 1.77, победа Альвареса — 2.13, ничья — 25.

Стало известно, во сколько начнется трансляция боя Жакиянов - Барнетт в Казахстане
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Неудержимый. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ
Суперкубок для чемпиона. Как Москва вновь взяла Казань
ОКР потратил миллиард рублей на подготовку сборной к ОИ-2018
СМИ: Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром
Моуринью: возвращение водителя автобуса. Обзор тура АПЛ
Неймар каждый раз при завоевании «Золотого мяча» получит 3 млн
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь