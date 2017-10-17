Ломаченко раскритиковал Головкина за бой с «Канело»

— На самом деле это был хороший и интересный бой. Мне очень сильно понравились действия «Канело» — его защита, но немножко, конечно, не хватило количества ударов. Я считаю, бой он проиграл, Головкин — выиграл. Но действия, которые делал Геннадий, мне совсем не понравились — я сейчас это говорю не как болельщик, а как человек, который занимается боксом, который понимает бокс. Я рассуждаю с точки зрения тактики и использования арсенала в бою. Эти действия мне не понравились, но победителей не судят — он бой выиграл, значит, ему было достаточно того, что он делал в ринге. Интересно посмотреть реванш, — сказал Ломаченко в интервью EsNews.



Напомним, ранее Ломаченко заявил, что Головкин «весь бой ходил с одним джебом».



Поединок Головкин — Альварес завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая. Букмекерская контора 1XBET уже принимает на него ставки: победа Головкина — 1.77, победа Альвареса — 2.13, ничья — 25.