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10:06 (мск), источник: Р-Спорт

Боксер Пулев отказался от боя с чемпионом WBA, IBO и IBF Джошуа, его заменит Такам

Болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев отказался от боя с чемпионом мира по версиям IBF, IBO и WBA (Super) британцем Энтони Джошуа из-за травмы плеча, полученной в спарринге, сообщает Sky Sports.

Источник: AP 2017

Бой Пулева с Джошуа должен был состояться 28 октября в Кардиффе. Вместо болгарина в этот вечер 28-летний британец сразится на ринге с французским боксером Карлосом Такамом, занимающим третье место в рейтинге IBF.

Джошуа в апреле победил украинца Владимира Кличко в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super). Украинец не стал проводить бой-реванш и завершил карьеру.

Джошуа выиграл нокаутом все 19 боев за карьеру. На счету 36-летнего Такама 35 побед (27 — нокаутом), три поражения и одна ничья.

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