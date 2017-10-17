В чемпионате Греции футболист получил жёлтую карточку за то, что вытер бутсу о рефери
Боксер Пулев отказался от боя с чемпионом WBA, IBO и IBF Джошуа, его заменит Такам
Болгарский
Болгарский
Бой Пулева с Джошуа должен был состояться 28 октября в Кардиффе. Вместо болгарина в этот вечер 28-летний британец сразится на ринге с французским боксером Карлосом Такамом, занимающим третье место в рейтинге IBF.
Джошуа в апреле победил украинца Владимира Кличко в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super). Украинец не стал проводить
Джошуа выиграл нокаутом все 19 боев за карьеру. На счету 36-летнего Такама 35 побед (27 — нокаутом), три поражения и одна ничья.