Боксер Пулев отказался от боя с чемпионом WBA, IBO и IBF Джошуа, его заменит Такам

Источник: AP 2017

Бой Пулева с Джошуа должен был состояться 28 октября в Кардиффе. Вместо болгарина в этот вечер 28-летний британец сразится на ринге с французским боксером Карлосом Такамом, занимающим третье место в рейтинге IBF.

Джошуа в апреле победил украинца Владимира Кличко в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super). Украинец не стал проводить бой-реванш и завершил карьеру.