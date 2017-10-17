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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер Шариповой ответил Демьяненко на фразу «называть ее чемпионкой мира — неправильно»

Менеджер обладательницы титулов WIBA и WBU в легком весе Фирузы Шариповой Сергей Завилейский прокомментировал высказывания вице-президента Федерации профи-бокса РК Виктора Демьяненко о титулах казахстанки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Виктор Демьяненко заявил следующее: «У женщин знаковая личность — лишь Лейла Али. Шарипова взяла два титула, которые были вакантными. К тому же это второстепенные титулы и говорить о том, что она является чемпионкой мира — неправильно. Ей нужно выходить на серьезный уровень и биться за титулы WBC female, WBA female, WBO female и IBF female — вот это настоящие пояса!».

«Отвечу на заявления Демьяненко по пунктам — начал Завилейский. — Первое. Он отметил, что знаковая личность в женском профессиональном боксе — Лейла Али. Полностью с этим согласен. Уверен, что лучшая в мире не будет боксировать за левые титулы. И последние десять боев Али защищала титул WIBA, который выиграла Шарипова. Это крутой женский титул, поэтому здесь он сам себе противоречит.

Второе. Демьяненко говорит, что Фируза встречается с соперниками с 50-м или 80-м рейтингом. Это не соответствует действительности. Первый бой Фирузы состоялся против финалистки Олимпийских игр Софьи Очигавы — одной из двух лучших в мире. Второй бой Фируза провела против Анжелы Каницаро — первого номера Италии, которая на момент этой встречи занимала 25-ю строчку мирового рейтинга. Когда Фируза боксировала с Миленой Колевой, у соперницы из Болгарии была 18-я позиция в мировом рейтинге.

Раньше у вице-президента Казахстанской федерации профи-бокса была совершенно другая позиция в этом вопросе. В своем интервью за две недели до боя он отметил: «Если Фируза боксирует за такие серьезные титулы, это уже большое дело. Соперница очень достойная, непростая». При этом Виктор Демьяненко был супервайзером на этом бое и прекрасно знал, что Шарипова боксирует за два полноценных пояса чемпионки мира.

Стоит отметить, что Шарипова заявила о планах стать чемпионкой мира в двух весовых категориях. Она дала громкое интервью, в котором заявила следующее: «Мы вот 17 декабря будем боксировать в другой весовой категории за еще один титул чемпионки мира. И в Казахстане это никому не удавалось, даже Головкину. Құдай қаласа, я бой выиграю. И, можно сказать, я Головкина превзойду. Говорят же, что Геннадий Головкин — король, а Фируза Шарипова — королева. А я всегда говорю: “На троне должна сидеть только одна”. Это я так, в шутку. Я с ним лично незнакома, но очень хочу».

Напомним, что Фируза Шарипова дебютировала на профи-ринге в мае 2016 года, проиграв Софье Очигаве. Затем казахстанка одержала семь побед подряд (четверо из семи соперниц дебютировали на профи-ринге в бою с Шариповой) и завоевала титулы WIBA и WBU в легком весе.

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