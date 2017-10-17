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09:27 (мск), источник: Sports.kz

Жанузак проведет следующий бой на профи-ринге в Китае

Казахстанский боксер Мадияр Жанузак проведет свой следующий бой на профессиональном ринге в китайском Макао.

27 октября Мадияр встретится в ринге с тайцем Суфакита Камфа. Поединок запланирован на 10 раундов в наилегчайшем весе — 112 фунтов. Мадияр Жанузак уже получил разрешение Казахстанской федерации профессионального бокса на проведение этого боя.

Сопернику казахстанского боксера, Суфакиту Камфа 21 год и он родом из тайского города Пхаяо. На профессиональном ринге Камфа дебютировал летом 2011 года. Он провел 10 поединков, в 7-ми из которых одержал победы, причем 4 из них завершил досрочно. В трех боя Камфа потерпел поражения, два раза решением судей и один раз техническим нокаутом.

Стоит отметить, что в отличие от тайца Мадияр Жанузак провел на профессиональном ринге 2 четырех раундовых поединка, в которых уверенно победил своих соперников.

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