Жанузак проведет следующий бой на профи-ринге в Китае

27 октября Мадияр встретится в ринге с тайцем Суфакита Камфа. Поединок запланирован на 10 раундов в наилегчайшем весе — 112 фунтов. Мадияр Жанузак уже получил разрешение Казахстанской федерации профессионального бокса на проведение этого боя.

Сопернику казахстанского боксера, Суфакиту Камфа 21 год и он родом из тайского города Пхаяо. На профессиональном ринге Камфа дебютировал летом 2011 года. Он провел 10 поединков, в 7-ми из которых одержал победы, причем 4 из них завершил досрочно. В трех боя Камфа потерпел поражения, два раза решением судей и один раз техническим нокаутом.