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09:25 (мск), источник: Sports.kz

Райан Барнетт: Бой с Жакияновым — это риск, но тем слаще будет потом победа

Североирландский боксер Райан Барнетт (17−0, 9 КО) рассказал, как согласился на объединительный бой в легчайшем весе с казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.

 — У нас были другие варианты, но если ты рискуешь, то получишь еще большую награду, чем если играешь безопасно — нет ощущения, что это так же здорово. Этот бой — риск. Мне всего 25, у меня за плечами только 17 боев, а я собираюсь объединить дивизион против отличного чемпиона мира. Когда я выиграю этот бой, всё это будет еще слаще. Я не хочу быть просто чемпионом мира. Я хочу быть великим чемпионом мира, и этот поединок откроет для меня двери. Если честно, я даже не могу представить, чтобы моя карьера развивалась иначе, — сказал Барнетт в интервью Sky Sports.

Бой Жакиянов — Барнетт, на кону которого будут стоять пояса чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBF, состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.34, победа Жакиянова — 3.48, ничья — 26.

Стало известно, во сколько начнется трансляция боя Жакиянов - Барнетт в Казахстане
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