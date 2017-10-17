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09:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казах-полицейский из Нью-Йорка выступит в андеркарте у Дэниэла Джейкобса

Уроженец Шымкента Димаш Ниязов (12−0−3, 5 КО) выступит в андеркарте вечера бокса 11 ноября в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой между бывшим чемпионом мира в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) и его соотечественником Луисом Ариасом (18−0, 9 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Соперник Ниязова, который уже много лет проживает в США и работает там полицейским, пока неизвестен. Формат поединка — шесть раундов в легком весе.

«Я давно не выступал в Нью-Йорке. Мои недавние бои были не в штате, а в последний и вовсе за границей. С нетерпением жду встречи с моими фанатами дома. Они все ждали, когда я буду драться здесь.

Я очень рад выступить в андеркарте у Джейкобса. Я знаю его с тех пор, как был подростком, когда мы тренировались в Кони-Айленде. Он прошел долгий путь, и я горжусь им. Он дал моему соотечественнику крепкий бой, — сказал Ниязов, который последний раз дрался в Нью-Йорке в августе 2015 года.

Напомним, свой последний бой Ниязов провел 9 сентября в андеркарте вечера бокса в Астане, в главном событии которого встречались казахстанец Канат Ислам и канадец Брэндон Кук. Его соперником был Эдуардо Перейра дос Рейес из Бразилии. Поединок прошел все отведенные шесть раундов и завершился победой полицейского единогласным решением судей.

Для 28-летнего Ниязова эта победа стала 12-й на профессиональном ринге. Также в его активе есть три ничейных результата.

Для 30-летнего Джейкобса предстоящий поединок станет первым после мартовского поражения решением судей в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

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