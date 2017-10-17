Казах-полицейский из Нью-Йорка выступит в андеркарте у Дэниэла Джейкобса
Уроженец Шымкента Димаш Ниязов (12−0−3, 5 КО) выступит в андеркарте вечера бокса 11 ноября в
Уроженец Шымкента Димаш Ниязов (12−0−3, 5 КО) выступит в андеркарте вечера бокса 11 ноября в
Соперник Ниязова, который уже много лет проживает в США и работает там полицейским, пока неизвестен. Формат поединка — шесть раундов в легком весе.
«Я давно не выступал в
Я очень рад выступить в андеркарте у Джейкобса. Я знаю его с тех пор, как был подростком, когда мы тренировались в
Напомним, свой последний бой Ниязов провел 9 сентября в андеркарте вечера бокса в Астане, в главном событии которого встречались казахстанец Канат Ислам и канадец Брэндон Кук. Его соперником был Эдуардо Перейра дос Рейес из Бразилии. Поединок прошел все отведенные шесть раундов и завершился победой полицейского единогласным решением судей.
Для 28-летнего Ниязова эта победа стала 12-й на профессиональном ринге. Также в его активе есть три ничейных результата.
Для 30-летнего Джейкобса предстоящий поединок станет первым после мартовского поражения решением судей в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.