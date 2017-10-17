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09:12 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Головкин — «Канело» включили в список «блокбастеров года» в боксе

Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) вошел в список «блокбастеров года» в боксе, передает корреспондент Vesti.kz.

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9
фотографий
9
фотографий

«В этом году состоялось сразу несколько блокбастерных поединков.

Апрельская разборка Энтони Джошуа и Владимира Кличко станет одним из претендентов на звание «Бой года».

Незабываемый бой в полусреднем весе между Дэнни Гарсией и Китом Турманом, который состоялся в марте в Бруклине, Нью-Йорк, и который запомнится на долгие годы.

Ну и как можно забыть о сентябрьском поединке между Саулем «Канело» Альваресом и Геннадием GGG Головкиным?

Поклонники бокса заслужили все эти поединки. В течение многих лет бокс находился на спаде, и единственный способ оживить его — это увидеть противостояние лучших с лучшими.

Болельщикам уже надоело видеть мисматчи, в которых они знают исход боя еще до того, как соперники выйдут на ринг. Это стало трендом, когда боксеры, будучи на пике карьеры, годами избегают топовых соперников. Хорошая иллюстрация тому так называемый «бой века» Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо, на организацию которого ушло шесть лет, а это слишком много. Бокс — это, прежде всего, развлечение.

И закрывать успешный для бокса год будет 9 декабря грандиозный поединок двух олимпийских чемпионов Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо, который должен подарить фанатам надежду на еще один эпичный год в спорте в 2018, — пишет eNCA.com.

Напомним, бой Головкин — «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и закончился ничьей. Этот результат помог казахстанцу защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервал его серию из 37 побед подряд.

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