СМИ назвали боксера, который должен был драться с Головкиным вместо «Канело»

«Этот парень мог бы быть лицом бокса. Представьте, что было бы, если бы он получил ту благосклонность судей, которую получил Альварес в боях с Ларой и Головкиным. “Канело” победил Траута решением судей, но многие считают, что мексиканцу просто повезло с баллами. Если бы судьи были менее благосклонны, путь мексиканской звезды там же и прервался бы, и боя с Мэйвезером не было бы. Траут — американский чемпион, который всегда дрался с лучшими. В сентябре боксерский мир должен был следить за боя Траут — GGG», — пишет сайт.



Напомним, бой Головкин — Альварес состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей.