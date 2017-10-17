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08:57 (мск), источник: Sports.kz

СМИ назвали боксера, который должен был драться с Головкиным вместо «Канело»

Сайт SundayPuncher.com считает, что на месте Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) в ринг с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) должен был выйти Остин Траут (30−3, 17 КО), сообщает Sports.kz.

«Этот парень мог бы быть лицом бокса. Представьте, что было бы, если бы он получил ту благосклонность судей, которую получил Альварес в боях с Ларой и Головкиным. “Канело” победил Траута решением судей, но многие считают, что мексиканцу просто повезло с баллами. Если бы судьи были менее благосклонны, путь мексиканской звезды там же и прервался бы, и боя с Мэйвезером не было бы. Траут — американский чемпион, который всегда дрался с лучшими. В сентябре боксерский мир должен был следить за боя Траут — GGG», — пишет сайт.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей.

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