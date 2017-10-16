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22:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Джошуа рассказал о нокауте Кличко

Британский боксер Энтони Джошуа признался, что был удивлен, когда Владимир Кличко поднялся после нокдауна в 11-м раунде. Слова англичанина приводит GQ.

Источник: AP 2017

«Когда я оказался в нокдауне, я подумал, что это может быть конец. Чувствовал, что могу остаться лежать на ринге и принять поражение. Я думал о том, что Кличко очень силен, возможно, достаточно силен, чтобы победить меня. Подняться после нокдауна мне помогли мои инстинкты», — сказал Джошуа.

Британец также признался, что был удивлен, когда Кличко поднялся после нокдауна в 11-м раунде. «Если при первом нокдауне он упал от серии ударов, то в 11-м раунде я его поднял мощнейшим апперкотом. Он хотя и выглядел нормально, я заметил по его глазам, что он потрясен. Я не мог поверить, когда он поднялся после следующих нокдаунов, хотя понимал, что уже не упущу победу. Возможно, и Владимир тоже это понимал в глубине души», — добавил англичанин.

Бой между Кличко и Джошуа прошел в ночь на 30 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. Оба боксера по ходу поединка побывали в нокдауне.

В активе 28-летнего уроженца Уотфорда 19 побед в 19 боях (все — нокаутом). 41-летний Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Он завершил карьеру 3 августа.

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