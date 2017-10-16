Где и когда посмотреть объединительный бой казахстанца Жакиянова за титулы WBA и IBF

Недооцененный чемпион. Почему Жанат Жакиянов обделен вниманием?

Бой состоится на The SSE Arena в Белфасте (Северная Ирландия). Он будет показан в эфире телеканала HBO, а в Казахстане прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на канале QazSport.

Основной кард этого вечера бокса начнется в 00:30 по времени Астаны (в ночь с 21 на 22 октября). Главным событием всего вечера бокса станет поединок с участием казахстанца. Начало боя Жакиянов — Барнетт запланировано на 03:45.