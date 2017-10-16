Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сестра Джигарханяна рассказала правду о «похищении» брата
Секс сокращает жизнь
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Слован
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Югра
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Витязь
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс1
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
17.10
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс3
Бостон Брюинз1
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Информатору WADA Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Умер актер Дмитрий Марьянов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
10«Краснодар» уступил ЦСКА
14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Где и когда посмотреть объединительный бой казахстанца Жакиянова за титулы WBA и IBF

В ночь с 21-го на 22-е октября чемпион мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов проведет объединительный поединок против обладателя титула IBF в этом же весе британца Райана Барнетта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Недооцененный чемпион. Почему Жанат Жакиянов обделен вниманием?

Бой состоится на The SSE Arena в Белфасте (Северная Ирландия). Он будет показан в эфире телеканала HBO, а в Казахстане прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на канале QazSport.

Основной кард этого вечера бокса начнется в 00:30 по времени Астаны (в ночь с 21 на 22 октября). Главным событием всего вечера бокса станет поединок с участием казахстанца. Начало боя Жакиянов — Барнетт запланировано на 03:45.

Для 33-летнего казахстанца это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей. Всего на счету 33-летнего Жакиянова 27 побед и одно поражение. 25-летний Барнетт выиграл все свои 17 поединков на профи-ринге.

Где и когда посмотреть объединительный бой казахстанца Жакиянова за титулы WBA и IBF
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Информатору WADA Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь