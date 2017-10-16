Стал известен еще один участник андеркарда боя Жакиянов — Барнетт

Барнетт поставит на кон пояс чемпиона мира по версии IBF, Жакиянов рискнет титулом WBA (Super).



Irish-Boxing. com пишет, что в андеркард этого поединка заявлен ирландский легковес Дэйви Оливер Джойс (3−0, 2 КО). Его соперник пока неизвестен.



На данный момент сформированы три пары андеркарда:

Пол Хайлэнд-младший (16−0, 6 КО) — Стивен Ормонд (24−4, 13 КО) (легкий вес, титул Восточной и Западной Европы по версии IBF)

Джеймс Теннисон (19−2, 15 КО) — Даррен Трейнор (14−1, 6 КО) (второй полулегкий вес, титул WBA International)

Тайрон Маккенна (14−0−1, 6 КО) — Ренальд Гарридо (19−16−2, 3 КО) (первый полусредний вес).



Также в рамках вечера бокса в Белфасте выступят Фергал Маккрори (6−0, 3 КО), Джош Келли (3−0, 2 КО), Томми Маккарти (9−1, 5 КО), Джо Фитцпатрик (7−0, 4 КО), Гэри Калли (1−0, 1 КО) и Энтони Фаулер (3−0, 3 КО). Их оппоненты будут объявлены позднее.



На главный бой вечера букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.4, победа Жакиянова — 3.38, ничья — 26.