Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым принадлежит великой стране: украинцы про Керченскй мост-СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В центре Москвы застрелили мужчину
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Слован
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Югра
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Витязь
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс1
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс3
Бостон Брюинз1
Все события
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Умер актер Дмитрий Марьянов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Два боя за 15 дней. Стал ли Иван Дычко автором самого быстрого старта в казахстанском профи-боксе?

27-летний казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (2−0, 2 КО) за две недели провел два успешных поединка в США и стал одним из самых активных отечественных боксеров на профи-ринге. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

В профессионалах Дычко дебютировал 29 сентября, а второй поединок провел 13 октября. В обоих боях, прошедших в США, двукратный призер Олимпийских игр добился досрочных побед.

Но его результат не самый быстрый в истории отечественного профи-бокса — Дычко превзошла целая группа именитых исполнителей.

1. Канат Ислам (25−0, 20 КО) — пять дней.

В 2012 году казахстанец, выступающий в первом среднем весе, провел дебютные профессиональные поединки с разницей в пять дней. Дебютировал он 28 сентября, а 2 октября снова вышел на ринг. На этом он не остановился: за первый месяц Ислам провел четыре боя, а за два — семь.

2. Жиров, Жакиянов и еще три боксера — 10 дней.

Пять казахстанских боксеров провели дебютные поединки с разницей в 10 дней. Среди них чемпионы мира Василий Жиров (38−3−1, 32 КО) и Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО). Быстрыми стартами отметились также Иса Акбербаев (19−0, 14 КО), Владислав Савченко (11−2, 7 КО) и Роман Жайлауов (15−2, 9 КО).

3. Аян Таниберди — 13 дней.

23-летний боксер легчайшего веса оба профессиональных поединка провел в августе прошлого года — 14-го и 27-го числа. Оба боя он выиграл.

4. Батыр Джукембаев — 14 дней.

26-летний боксер первого полусреднего веса за полтора года профессиональной карьеры провел девять успешных встреч. Интересно, что еще два боя Джукембаева были записаны как несостоявшиеся: в первом он сам получил травму колена, а во втором — уже его соперник. Восемь поединков казахстанец выиграл досрочно.

5. Нурзат Сабиров и Иван Дычко — 15 дней.

Как и Дычко, 23-летний Сабиров провел стартовые бои с разницей в 15 дней, и оба выиграл досрочно. Нурзат выступает во втором среднем весе, и свои поединки проводит в Канаде.

Добавим, что еще двум известным казахстанским боксерам потребовалось больше времени для участия в первых двух боях среди профи. 35-летний Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) «сделал паузу» между стартовыми поединками почти в три месяца — дебютировал он 6 мая 2006 года, а снова на ринг вышел 29 июля.

34-летний Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО), владевший поясами чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом и первом тяжелом весовых категориях, между первыми двумя боями не выступал более трех месяцев. Первый поединок он провел 17 ноября 2007 года, а второй — 22 февраля 2008 года.

Напомним, 27-летний Дычко может провести третий поединок до конца октября — 28-го числа. До конца 2017 года казахстанский супертяжеловес может довести количество профи-боев до шести.

Казахстанские школьники посетили велогонку "Тур Турции"
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь