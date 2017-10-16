Два боя за 15 дней. Стал ли Иван Дычко автором самого быстрого старта в казахстанском профи-боксе?

В профессионалах Дычко дебютировал 29 сентября, а второй поединок провел 13 октября. В обоих боях, прошедших в США, двукратный призер Олимпийских игр добился досрочных побед.

Но его результат не самый быстрый в истории отечественного профи-бокса — Дычко превзошла целая группа именитых исполнителей.

1. Канат Ислам (25−0, 20 КО) — пять дней.

В 2012 году казахстанец, выступающий в первом среднем весе, провел дебютные профессиональные поединки с разницей в пять дней. Дебютировал он 28 сентября, а 2 октября снова вышел на ринг. На этом он не остановился: за первый месяц Ислам провел четыре боя, а за два — семь.

2. Жиров, Жакиянов и еще три боксера — 10 дней.

Пять казахстанских боксеров провели дебютные поединки с разницей в 10 дней. Среди них чемпионы мира Василий Жиров (38−3−1, 32 КО) и Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО). Быстрыми стартами отметились также Иса Акбербаев (19−0, 14 КО), Владислав Савченко (11−2, 7 КО) и Роман Жайлауов (15−2, 9 КО).

3. Аян Таниберди — 13 дней.

23-летний боксер легчайшего веса оба профессиональных поединка провел в августе прошлого года — 14-го и 27-го числа. Оба боя он выиграл.

4. Батыр Джукембаев — 14 дней.

26-летний боксер первого полусреднего веса за полтора года профессиональной карьеры провел девять успешных встреч. Интересно, что еще два боя Джукембаева были записаны как несостоявшиеся: в первом он сам получил травму колена, а во втором — уже его соперник. Восемь поединков казахстанец выиграл досрочно.

5. Нурзат Сабиров и Иван Дычко — 15 дней.

Как и Дычко, 23-летний Сабиров провел стартовые бои с разницей в 15 дней, и оба выиграл досрочно. Нурзат выступает во втором среднем весе, и свои поединки проводит в Канаде.

Добавим, что еще двум известным казахстанским боксерам потребовалось больше времени для участия в первых двух боях среди профи. 35-летний Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) «сделал паузу» между стартовыми поединками почти в три месяца — дебютировал он 6 мая 2006 года, а снова на ринг вышел 29 июля.

34-летний Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО), владевший поясами чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом и первом тяжелом весовых категориях, между первыми двумя боями не выступал более трех месяцев. Первый поединок он провел 17 ноября 2007 года, а второй — 22 февраля 2008 года.