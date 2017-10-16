Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В Якутии нетрезвый водитель сбил семерых детей
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Слован
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Югра
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Витязь
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс1
Баффало Сэйбрз3
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс3
Бостон Брюинз1
Все события
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Умер актер Дмитрий Марьянов
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ: стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Президент Чехии не извинится за слова о Крыме
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
12:47 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс и Лемье согласовали дату и место проведения боя

Команды чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) и экс-чемпиона мира в среднем весе канадца Давида Лемье (38−3, 33 KO) согласовали дату и место проведения их боя.

Об этом BoxingScene.com рассказал менеджер канадского боксера Камиль Эстефан. По его словам, переговоры продвигаются хорошо.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала их поединок. Сообщалось, что у боксеров есть время договориться до 9 ноября, в противном случае будут назначены промоутерские торги.

«Переговоры идут хорошо. На данном этапе переговоров мы продвинулись дальше, чем ожидалось. Надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы завершим переговоры и официально объявим о поединке Лемье и Сондерса, который пройдет 16 декабря в Bell Place (в Лавале, Канада)», — заявил Эстефан.

Ранее сообщалось, что Лемье станет хедлайнером вечера бокса, который состоится 16 декабря в Лавале.

Сондерс в сентябре в Лондоне успешно защитил титул, победив американца Вилли Монро-младшего. Вскоре после победы британец вызвал на объединительный бой казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), владеющего оставшимися титулами в среднем весе — WBA (Super), IBO, WBC и IBF.

Сондерс и Лемье согласовали дату и место проведения боя
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Спорт-Экспресс
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь