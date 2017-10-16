Сондерс и Лемье согласовали дату и место проведения боя
Команды чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) и
Команды чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) и
Об этом BoxingScene.com рассказал менеджер канадского боксера Камиль Эстефан. По его словам, переговоры продвигаются хорошо.
Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала их поединок. Сообщалось, что у боксеров есть время договориться до 9 ноября, в противном случае будут назначены промоутерские торги.
«Переговоры идут хорошо. На данном этапе переговоров мы продвинулись дальше, чем ожидалось. Надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы завершим переговоры и официально объявим о поединке Лемье и Сондерса, который пройдет 16 декабря в Bell Place (в Лавале, Канада)», — заявил Эстефан.
Ранее сообщалось, что Лемье станет хедлайнером вечера бокса, который состоится 16 декабря в Лавале.
Сондерс в сентябре в Лондоне успешно защитил титул, победив американца Вилли