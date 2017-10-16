Кто из боксеров сборной Казахстана мог бы успешно выступать в профи

О том, насколько успешно боксеры нынешней сборной страны могли бы выступить в профи, в случае принятия такого решения, Sports.kz рассказал вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко.



— Казахстанская школа бокса — очень серьезная, все боксеры хорошо обучены, поэтому при желании, думаю, любой боксер нашей сборной может добиться многого на профессиональном ринге. Но, опять же, — для успеха в профи нужны грамотные менеджеры, которые будут заинтересованы в продвижении боксера, — поделился мнением Демьяненко.