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11:36 (мск), источник: Sports.kz

Кто из боксеров сборной Казахстана мог бы успешно выступать в профи

Казахстанские боксеры-любитель продолжают уходить в профессионалы, где надеются развить свою карьеру.

О том, насколько успешно боксеры нынешней сборной страны могли бы выступить в профи, в случае принятия такого решения, Sports.kz рассказал вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко.

— Казахстанская школа бокса — очень серьезная, все боксеры хорошо обучены, поэтому при желании, думаю, любой боксер нашей сборной может добиться многого на профессиональном ринге. Но, опять же, — для успеха в профи нужны грамотные менеджеры, которые будут заинтересованы в продвижении боксера, — поделился мнением Демьяненко.

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