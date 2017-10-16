Жакиянов стал вторым в рейтинге боксеров своего дивизиона

Чемпион по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) расположился в своем дивизионе на второй позиции, уступив лишь обладателю пояса WBC мексиканцу Луису Нери (24−0, 18 КО). Соперник Жакиянова по предстоящему объединительному бою — североирландский чемпион IBF Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — только восьмой.



Бой Жакиянов — Барнетт состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.4, победа Жакиянова — 3.38, ничья — 26.