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11:32 (мск), источник: Sports.kz

Жакиянов стал вторым в рейтинге боксеров своего дивизиона

Сайт RingNews24.com опубликовал обновленный рейтинг боксеров по весовым категориям, сообщает Sports.kz.

Чемпион по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) расположился в своем дивизионе на второй позиции, уступив лишь обладателю пояса WBC мексиканцу Луису Нери (24−0, 18 КО). Соперник Жакиянова по предстоящему объединительному бою — североирландский чемпион IBF Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — только восьмой.

Бой Жакиянов — Барнетт состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.4, победа Жакиянова — 3.38, ничья — 26.

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