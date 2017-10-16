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Жакиянов стал вторым в рейтинге боксеров своего дивизиона
Сайт RingNews24.com опубликовал обновленный рейтинг боксеров по весовым категориям, сообщает Sports.kz.
Сайт RingNews24.com опубликовал обновленный рейтинг боксеров по весовым категориям, сообщает Sports.kz.
Чемпион по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) расположился в своем дивизионе на второй позиции, уступив лишь обладателю пояса WBC мексиканцу Луису Нери (24−0, 18 КО). Соперник Жакиянова по предстоящему объединительному бою — североирландский чемпион IBF Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — только восьмой.
Бой Жакиянов — Барнетт состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.4, победа Жакиянова — 3.38, ничья — 26.