Бросивший вызов Головкину Лара назвал своего следующего соперника

«Я готов боксировать с любым соперником, кто встанет у меня на пути. Я лучший боец в 154 фунтах и не собираюсь прятаться от того, кто захочет боя со мной. Повторюсь, буду биться с любым, только дайте мне их. Нет никакого страха. Я доказал, что являюсь настоящим чемпионом. Буду драться с Джермеллом Чарло, если придется. Мы друзья, но бизнес есть бизнес.