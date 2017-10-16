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09:54 (мск), источник: Sports.kz

Бросивший вызов Головкину Лара назвал своего следующего соперника

Чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA (Super) и IBO кубинец Эрисланди Лара заявил, что выйдет в ринг с любым соперником, который встанет у него на пути.

«Я готов боксировать с любым соперником, кто встанет у меня на пути. Я лучший боец в 154 фунтах и не собираюсь прятаться от того, кто захочет боя со мной. Повторюсь, буду биться с любым, только дайте мне их. Нет никакого страха. Я доказал, что являюсь настоящим чемпионом. Буду драться с Джермеллом Чарло, если придется. Мы друзья, но бизнес есть бизнес.

Главная цель — собрать все пояса. Надеюсь, кто-то из этих молодых осмелится выйти со мной в ринг, чтобы я вновь показал, что являюсь лучшим в этом дивизионе. Очень важно вернуть титулы в Хьюстон. Я надеюсь, что это принесет хоть немного радости людям, пережившим такую трагедию.

Для начала я собираюсь «зачистить» дивизион первого среднего веса, — цитирует слова Лары Boxingscene.com.

Напомним, ранее Лара заявил, что готов и доступен для боя с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным в любое время.

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