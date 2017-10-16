Бросивший вызов Головкину Лара назвал своего следующего соперника
Чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA (Super) и IBO кубинец Эрисланди Лара заявил, что выйдет в ринг с любым соперником, который встанет у него на пути.
Чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA (Super) и IBO кубинец Эрисланди Лара заявил, что выйдет в ринг с любым соперником, который встанет у него на пути.
«Я готов боксировать с любым соперником, кто встанет у меня на пути. Я лучший боец в 154 фунтах и не собираюсь прятаться от того, кто захочет боя со мной. Повторюсь, буду биться с любым, только дайте мне их. Нет никакого страха. Я доказал, что являюсь настоящим чемпионом. Буду драться с Джермеллом Чарло, если придется. Мы друзья, но бизнес есть бизнес.
Главная цель — собрать все пояса. Надеюсь,
Для начала я собираюсь «зачистить» дивизион первого среднего веса, — цитирует слова Лары Boxingscene.com.
Напомним, ранее Лара заявил, что готов и доступен для боя с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным в любое время.