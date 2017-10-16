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00:03 (мск), источник: Prosports.kz

BoxRec. Иван Дычко улучшил свой рейтинг на 40 позиций

Казахстанский тяжеловес после победы над американцем Родригесом Кейджем, поднялся на 40 позиций в рейтинге BoxRec.

Соперником 27-летнего боксера был американец Родригес Кейдж, дебютировавший на профессиональном ринге.

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Бой состоялся в субботу утром по казахстанскому времени. Не встретив должного сопротивления со стороны соперника, Дычко отправил Кейджа в нокаут в третьем раунде, и таким образом одержал вторую досрочную победу на профессиональном уровне.

Напомним, ранее в сентябре Дычко дебютировал на профи-ринге, победой над еще одним американцем, Эйбуром Райтом. Таким образом, сейчас Дычко занимает 641-е место среди тяжеловесов по версии авторитетного сайта BoxRec.

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