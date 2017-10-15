Зрители устроили драку во время боксерского поединка

29-летний Джордж Гроувс (27−3−0, 20 КО) нанес поражение Джейми Коксу (24−1−0, 13 КО) в четвертом раунде и сумел отстоять титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе. Помимо этого Гроувс обеспечил себе выход в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Однако прошедший в субботу поединок в стенах «Уэмбли Арены» запомнился и массовой дракой зрителей.